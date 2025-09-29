Novità Amazon Prime Video: film e serie da non perdere in Italia

Le novità di Amazon Prime Video per ottobre 2025 includono film, serie TV e contenuti originali che arricchiranno il catalogo del famoso servizio di streaming. Tra i titoli più attesi troviamo “Play Dirty – Triplo gioco”, un thriller diretto da Shane Black, con Mark Wahlberg nel ruolo di Parker, un ladro professionista che intraprende un’operazione ad alto rischio contro la mafia di New York per recuperare un tesoro sommerso.

Per chi cerca una commedia, “Tagliando d’amore” segue la storia di Charlie, una proprietaria di un’officina meccanica, che si confronta con un rivale. Tra i documentari spicca “Saquon”, che racconta la vita dell’atleta Saquon Barkley, e “John Candy: I Like Me”, sulla vita dell’amato attore. “Boneyard – Il caso oscuro” è un film d’azione con Mel Gibson che indaga su un serial killer.

In arrivo anche “È Colpa Nostra?”, che conclude la trilogia dei romanzi di Mercedes Ron, mentre “Terrifier 3” offre un horror in tema con Halloween, dove il serial killer Art il Clown torna a seminare il panico travestito da Babbo Natale.

Passando alle serie TV, “Roast in Peace” è un comedy show divertente, mentre “Lazarus” è un thriller psicologico con misteri da svelare. Non mancano la docuserie “Allen Iv3rson”, che plonge nella vita dell’iconico giocatore di basket, e la seconda stagione di “Hazbin Hotel”, un’animazione attesa dai fan.

Il mese si completa con il reality show “The Traitors Italia” e la serie spagnola “Dimmi il tuo nome”, ambientata nel 1997, che affronta tematiche di integrazione.