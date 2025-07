Novità Amazon Prime Video ad agosto 2025: cosa vedere ora

Agosto si preannuncia ricco di novità per gli appassionati di cinema e serie TV su Amazon Prime Video. Il servizio di streaming amplia ulteriormente il suo catalogo con una selezione di contenuti interessanti, tra film, opere originali e serie da non perdere.

Iniziamo con i film. Tra i titoli in uscita c’è Subservience, un thriller sci-fi con Megan Fox e Michele Morrone, che narra la storia di un uomo la cui vita domestica viene sconvolta da un robot con sembianze umane. Un’altra commedia action di spicco è Il blindato dell’amore, con Eddie Murphy e Pete Davidson, che segue due guardie giurate alle prese con un’imboscata da parte di criminali. Sleeping Dogs, invece, presenta Russell Crowe nei panni di un ex detective con amnesia, impegnato a svelare misteri del suo passato dopo un intervento sperimentale.

Arriva poi La mappa che mi porta da te, una storia romantica che esplora l’impatto di un incontro casuale durante un viaggio attraverso l’Europa. Non mancherà il tenero orsetto in Paddington in Perù, che intraprende un’avventura per ritrovare la zia Lucy scomparsa. Infine, Breathe – Fino all’ultimo respiro, con Milla Jovovich, racconta le sfide di una madre in un futuro apocalittico.

Passando alle serie, spicca Butterfly, un thriller di spionaggio che esplora le complessità familiari nel mondo delle agenzie segrete. Il mese segna anche il ritorno di Sausage Party: Cibopolis con la sua seconda stagione e l’atteso finale di Upload, una commedia sci-fi che si chiude con un confronto tra tecnologia e umanità.

Infine, il prequel The Terminal List: Lupo Nero introduce un nuovo capitolo sulla vita di un ex Navy SEAL, regalando ulteriori spunti di tensione e azione. Un agosto da non perdere su Amazon Prime Video.