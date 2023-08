Dal marchio

Informazioni su Novilla

Novilla Bedding offre ai suoi clienti materassi, cuscini e altri prodotti per la biancheria da letto. È risaputo che le persone trascorrono un terzo della loro vita dormendo. Un buon materasso o un buon cuscino possono aiutarli a sentirsi energici ogni giorno. Sappiamo quanto siano importanti i buoni prodotti nella vita delle persone e novilla si impegna a farvi dormire meglio e ad avere più energia ogni giorno.

Nuovi Prodotti

Materasso in schiuma fredda da 14 &16 &18 cm a 7 zone, vieni a portarlo a casa!

FOAM MATERASSO NOVILLA

MATERASSO A MOLLE NOVILLA

MATERASSO A MOLLE NOVILLA

TOPPER NOVILLA

MOBILI NOVILLA

Sicuro e delicato sulla pelle

Tutti possono usare i nostri prodotti novilla con fiducia

Perché fidarsi di Novilla?

I prodotti sono tutti realizzati con materiali di alta qualità e i materiali utilizzati sono sicuri, inodori, privi di sostanze nocive, sani e confortevoli. Tutti possono utilizzare con fiducia i nostri prodotti Novilla

Perché amiamo quello che facciamo?

Siamo lieti di constatare che le persone si concedono una pausa soddisfacente grazie ai nostri prodotti

Qual è la nostra missione?

La nostra missione è far dormire bene e amare bene i nostri clienti

Sleep well love well

Novilla vi regala un’esperienza di sonno soddisfacente

【UN MATERASSO COMFORT CON TAGLIO A 7 ZONE】:Il materasso in schiuma a 7 zone di Novilla si adatta comodamente alla forma del corpo e alla posizione di riposo. Abbiamo aggiornato la schiuma del materasso con schiuma fredda di alta qualità e tecnologia di taglio per offrirvi un’esperienza di sonno traspirante, confortevole e di sostegno per un sonno migliore e più riposante.

【COMODA FERMEZZA MEDIA】:Questo materasso in schiuma fredda è moderatamente solido e ha un buon sostegno. Il materasso si adatta a tutte le posizioni del corpo, sia che siate sdraiati su un fianco che in posizione orizzontale. Con un sostegno sufficiente per tutte le parti del corpo, dormirete comodamente e vi sveglierete al mattino pieni di energia per iniziare la giornata!

【SALUTE E SICUREZZA】:Il tessuto del materasso è testato per le sostanze nocive in base alla norma Oeko-Tex Standard 100. La schiuma è certificata CertiPUR-US. Il materiale è sicuro, inodore e privo di sostanze nocive, sano e confortevole. Più si dorme, più ci si sente bene. Tutti i tipi di persone possono utilizzare con fiducia il nostro materasso in schiuma fredda Novilla da 14 cm.

【ESPERIENZA DI ACQUISTO PIACEVOLE】:I materassi vengono spediti in un imballaggio compresso. Dopo aver ricevuto il materasso, si raccomanda di avere pazienza e di lasciarlo riposare per 24-72 ore per consentirgli di prendere aria e rimbalzare. Offriamo 100 giorni di prova e 10 anni di servizio, Potete godere di questo comodo materasso che vi permette di dire addio allo stress senza preoccupazioni.

132,89 €