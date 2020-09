Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha definito il video di November Rain dei Guns N’ Roses, il “migliore di sempre”. Axl Rose è contento di ciò?

Per Donald Trump, il video di November Rain è il migliore di sempre. Il presidente degli Stati Uniti ha rivelato così il suo animo da hard rocker, definendo il videoclip del gruppo come “il più grande video musicale di tutti i tempi”. La canzone è stata utilizzata, oltretutto, da Trump a un raduno nel Michigan di recente e la giornalista della Casa Bianca di Bloomberg, Jennifer Jacobs, ha successivamente sottolineato che il presidente ha passione di lunga data per il brano. Lo stesso ha rivelato la sua ex addetta stampa Sarah Huckabee Sanders nel suo libro di memorie Speaking For Myself.

La scorsa settimana, Trump ha suonato November Rain in una delle sue manifestazioni. Come accade in tali situazioni, in cui i politici repubblicani riproducono canzoni di musicisti benvoluti, succede anche che Axl Rose non sia molto felice di questa decisione. A quanto pare, però, Trump ama la canzone e il video correlato, definendolo “il migliore di sempre“.

Come ha sottolineato la giornalista della Casa Bianca di Bloomberg – Jennifer Jacobs – su Twitter, c’è un passaggio nel nuovo libro di Sarah Huckabee Sanders che affronta il presunto amore di Trump per November Rain. Tra situazioni complicate con la Corea del Nord e alcuni tweet scottanti che hanno acceso i social, Trump ha rivelato di voler aggiungere il brano dei Guns N’ Roses alle sue playlist.

GNR, le canzoni usate da Trump nei suoi comizi

In precedenza, Donald Trump ha fatto riprodurre la cover dei Guns N’Roses di Paul McCartney e Live and Let Die dei Wings ai suoi raduni. Tra questi, anche uno in cui presenziava senza mascherine in una fabbrica che produceva mascherine. A sua volta, i Guns N’ Roses ha deriso Trump vendendo una maglietta di beneficenza con su scritte le seguenti parole “Live and let die with COVID-45“.