Nove ospiti vip a C’è Posta Per Te, tutti i nomi: attori, conduttori e cantanti

In queste settimane Maria De Filippi ha iniziato a registrare le nuove puntate di C’è Posta Per Te, che andranno in onda a partire dal prossimo gennaio e ci sono già le prime anticipazioni sui nove ospiti certi che vedremo nel 2024. Nella registrazione del 2 ottobre alla corte di Maria sono arrivati Paolo Bonolis, Sabrina Ferissi e tre attori di Terra Amara: Müjgan Hekimoglu, Demir Yaman, Uğur Güneş. Ieri però la De Filippi ha accolto altri amici.

I nove ospiti di C’è Posta Per Te 2024.

Non solo Sabrina, Paolo e i protagonisti di Terra Amara, tra i nove ospiti ci sono anche Stefano De Martino, Giorgia, Emanuel Lo e Michele Morrone. A svelare i nomi in esclusiva è stato il portale Superguida Tv.

“Quali vip vi saranno a C’è Posta per te 2024? Avevamo già anticipato i nomi di: Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e di tre amatissimi attori di Terra Amara. Ora possiamo dare in anteprima, grazie alle talpe di Amici News, i nomi di altri protagonisti Vip che approderanno nello studio di Maria De Filippi per bellissime sorprese. Chi vi sarà? Chi ha chiamato la conduttrice per le puntate del programma che vedremo in onda nel 2024? Ebbene nell’odierna registrazione hanno fatto capolino in studio, per registrare storie pronte ad emozionarci: Stefano De Martino, Giorgia ed Emanuel Lo, Michele Morrone”.

Ovviamente a parte le sorprese con i personaggi famosi, le talpe di Superguida Tv hanno fatto sapere che non mancheranno le storie di faide familiari, corna e liti tra figli e genitori, che sono il sale del programma: “La redazione ha portato anche storie di tradimenti, gelosie, amori e amicizie interrotte, così come di rapporti chiusi tra figli e genitori”. Infatti queste sono le storie che riscuotono maggior successo, oltre alle bellissime sorprese. Il pubblico, soprattutto quello che commenta il programma sui social, si aspetta di assistere a nuovi tradimenti“.