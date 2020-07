Un tentativo concreto e documentato di piazzare i camici rimasti fermi, i famosi 25mila pezzi (della commessa da 75mila) mai inviati alla Regione da parte di Dama, la società di, cognato di: con un’offerta definita a 9 euro per ciascun camice, contro il prezzo di 6 euro che era stato fatto ad Aria, la centrale acquisti del Pirellone.

Per la procura è la prova che le intenzioni dell’imprenditore erano molto lontane dal desiderio di fare una donazione, visto che la consegna della partita di camici sarebbe stata bloccata (e dichiarata regalo) solo dopo che Report ha sollevato il caso del conflitto di interessi.

Una rinuncia non irrilevante e apparentemente inspiegabile in piena emergenza sanitaria, quando le terapie intensive degli ospedali erano ancora colme di pazienti e nelle case di riposo mancavano i dispositivi di protezione: in quel momento la Regione aveva un fabbisogno giornaliero di circa 50 mila camici.

Non solo. Il sospetto degli investigatori è che lo stop sia arrivato come una sorta di risarcimento per la mancata compravendita: sfumato per colpa delle domande scomode l’affare da 513 mila euro (poca cosa per Aria, ma cifra non trascurabile per un’azienda come Dama in un momento di difficoltà come quello dell’emergenza Covid), una parte delle spese avrebbe dovuto essere recuperata mettendo sul mercato quei 25 mila pezzi, dando per “persi” i primi 50 mila trasformati in donazione. I magistrati sono in grado di provare che la partita residua sia stata messa in vendita tramite un intermediario attivo sul territorio di Varese.

A questa figura il compito di trovare un’acquirente e piazzare i camici per cercare di rientrare delle spese e a lui anche la promessa di una provvigione: il 10 per cento dell’importo ogni mille camici venduti.

Questi passaggi – che secondo quanto riscontrato dalla procura sono avvenuti dopo le domande di Report – fanno valutare ai pm Paolo Filippini, Luigi Furno e Carlo Scalas, coordinati dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, l’ipotesi che ci si trovi di fronte a un altro reato, ovvero quello di frode in pubbliche forniture. Al momento il fascicolo è aperto per “turbata libertà nel procedimento di libera scelta del contraente” e gli indagati sono due: oltre ad Andrea Dini, anche Filippo Bongiovanni ex numero uno di Aria (venerdì ha chiesto di essere assegnato ad altro incarico).

A fare da sfondo c’è il ruolo di Aria nei mesi dell’emergenza Covid. La centrale acquisti del Pirellone in quel periodo ha speso qualcosa come 300 milioni di euro per raccogliere sul mercato il maggior numero possibile di dispositivi di protezione: una ricerca spasmodica che è stata rivolta a tutti coloro che erano in grado di fornire materiale utile. In quei giorni l’assessore regionale Raffaele Cattaneo era a capo della task force che raccoglieva le offerte in arrivo dalle aziende.

La procedura prevedeva che Bongiovanni si occupasse delle certificazioni e solo in un secondo momento i privati si sarebbero potuti interfacciare con i dipendenti di Aria. Una volta finalizzato l’accordo con Dama però, sarebbe stato lo stesso Bongiovanni a rendersi conto che tra i fornitori c’era anche la società del cognato di Fontana: così la notizia sarebbe stata riportata subito al vertice del Pirellone. Dopo sono arrivate le domande di Report e, nell’ipotesi della procura, il tentativo di metterci una toppa con la storia della donazione.