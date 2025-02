Nove Arresti per Traffico di Droga e Violenza

Un’operazione della Polizia a Piacenza ha portato a 9 arresti e al sequestro di 800 grammi di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti hanno indagato diversi accoltellamenti e tentati omicidi legati a bande giovanili. Di questi arresti, 7 sono avvenuti in flagranza di reato. È stato sequestrato anche un esercizio commerciale utilizzato come base operativa dalle bande, chiuso su proposta dell’Azienda sanitaria locale.

Le indagini hanno evidenziato un tentativo di ascesa criminale da parte di un gruppo di giovani egiziani, che ha scatenato una faida con bande tunisine e marocchine per il controllo delle zone di spaccio nel centro. Gli scontri avvenuti tra giugno e luglio dello scorso anno hanno coinvolto gruppi di 20 individui armati di machete e altri strumenti taglienti. La reazione delle bande tunisine è stata violenta, culminando in un tentato omicidio che ha comportato il ricovero di un membro della banda egiziana con una prognosi di 30 giorni.

In totale, 30 persone hanno ricevuto denunce per 22 episodi criminali. Gli investigatori hanno anche monitorato i social media, rimuovendo un profilo Instagram e un canale YouTube di un cantante trap egiziano accusato di tentato omicidio. La Divisione anticrimine della Questura ha adottato misure di sicurezza richieste, tra cui due sorveglianze speciali e otto avvisi orali, insieme a divieti di ritorno e di accesso per gli indagati in specifiche aree urbane.