Nove a rischio: Futuro incerto per Mediaset?

Dopo la sua esperienza come giudice a Amici, il futuro di Amadeus appare incerto. Il conduttore, che ha lasciato la Rai un anno fa per lavorare su Nove, ha iniziato con tre programmi: Chissà chi è, La Corrida e Like a Star. Tuttavia, nonostante il buon riscontro sui social, gli ascolti non sono stati soddisfacenti, suscitando dubbi sulla sua permanenza in Nove.

In questo contesto, Mediaset si sta mostrando interessata a lui. A giugno, potrebbe debuttare un nuovo show, The Cage, condotto insieme a Giulia Salemi, come esperimento per la fascia di access prime time. Se gli ascolti non deluderanno, potrebbe essere confermato a settembre, ma se il trend resterà negativo, Nove potrebbe decidere di interrompere il contratto, lasciando Amadeus libero di esplorare nuove opportunità.

Nel frattempo, il debutto di Like a Star non ha brillato: ha registrato 473.000 telespettatori, pari al 2.4% di share. Sebbene il lancio non sia stato esaltante, il programma ha ricevuto feedback positivi sui social, suggerendo un potenziale futuro migliore. L’incertezza ruota attorno al suo destino, mentre Mediaset continua a monitorare la situazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it