Le prime dosi del vaccino anti-Covid di Novavax destinate all’Italia partiranno dagli stabilimenti in Olanda della casa farmaceutica Usa nel giro di “un paio di giorni”. Lo dice la senior vicepresident Global Corporate Affairs di Novavax Silvia Taylor, durante un briefing con la stampa a Bruxelles organizzato dal responsabile Salute del gruppo parlamentare del Ppe Peter Liese, tedesco della Cdu.

Novavax, aggiunge Taylor, ha siglato un accordo con la Commissione Europea e non può commentare sui numeri di dosi ordinati dai singoli Stati membri, ma “l’Italia – conferma – è tra i Paesi che hanno chiesto dosi del nostro vaccino. Nei prossimi 2 giorni le dosi lasceranno i magazzini in Olanda per raggiungere l’Italia”.

In Lombardia le somministrazioni del vaccino Novavax “potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi” conferma la direzione generale Welfare di Regione Lombardia. La dg Welfare precisa inoltre “che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima”.

“Mi auguro – commenta la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti – che questo vaccino, con caratteristiche simili ai vaccini ampiamente utilizzati da decenni, possa convincere gli ultimi indecisi ad aderire alla campagna vaccinale lombarda”.

Sul portale regionale del Piemonte sono iniziate oggi le preadesioni per il vaccino Novavax: 900 finora le persone che hanno manifestato la volontà di riceverlo e alle quali nei prossimi giorni verrà subito inviato l’sms con l’appuntamento per la somministrazione.