Caso Novak Djokovic, il ministro dell’Immigrazione australiano Alex Hawke ha cancellato il visto del tennista serbo. “Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novak Djokovic aveva ottenuto per motivi di salute ritenendo che non fosse nell’interesse del pubblico“, ha detto Hawke in una nota, aggiungendo che ”il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell’Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19”.

Djokovic: “Voglio restare in Australia e partecipare agli Open”