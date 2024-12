Notturno europeo: Evola inedito tra ballerine e isole per nudisti

“Notturno Europeo. Serate sull’orlo della catastrofe” è un’antologia di Altaforte Edizioni che presenta un Julius Evola inedito, distante dai consueti stereotipi in cui è rappresentato. Il volume raccoglie testi, alcuni dei quali pubblicati per la prima volta, che ci offrono uno sguardo più intimo e umano del pensatore tradizionalista, scomparso cinquant’anni fa. Evola si distacca dal suo ruolo di teorico per esplorare le dinamiche sociali del suo tempo, confrontandosi con un ambiente metropolitano caratterizzato da serate trasgressive, ballerine, musiche zingare e stili di vita eccentrici.

Il libro cattura il clima di un’epoca in cui le capitali europee vivevano il crollo di alcuni valori tradizionali, come Vienna minacciata dall’annessione al Reich e Berlino che cercava di esorcizzare le frustrazioni post-belliche attraverso eccessi e divertimenti. In queste pagine, Evola emerge come un antropologo della quotidianità, esplorando ciò che le persone rivelano di sé stesse quando abbandonano le convenzioni sociali e si abbandonano agli istinti, identificandosi con la figura mitologica di Dioniso.

Un aspetto distintivo di questa antologia è la dualità di Evola, che si trova a vivere intensamente le notti metropolitane ma mantenendo sempre una certa distanza critica. Le sue riflessioni suggeriscono che, per lui, “importante è il superfluo, secondario il necessario”, permettendo così un’esperienza che trascende il pragmatismo quotidiano. Complice di questa osservazione è l’introduzione storica e biografica di Andrea Scarabelli, che si propone di fornire un contesto alle esperienze di Evola, completo di due lettere a Filippo De Pisis e testimonianze che gettano luce sul lato notturno del pensatore.

Inoltre, include un saggio di Adriano Scianca che esplora le affinità tra Evola e Guy Debord, suggerendo una connessione intrigante tra ideologie apparentemente distanti. “Notturno Europeo” offre quindi un’opportunità unica di conoscere un Julius Evola diverso, in grado di dialogare con il suo tempo attraverso un’ottica inedita e coinvolgente, mettendo in luce la complessità della sua personalità e delle sue opere.