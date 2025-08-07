Notti Magiche a Campo: Musica e Natura sul Lago di Garda

Torna l’attesissimo evento musicale “Notti Magiche a Campo” nel suggestivo borgo di Campo di Brenzone, affacciato sul Lago di Garda. Organizzato dal CTG Brenzone in collaborazione con il Campo Teatro degli Ulivi, il festival offre un’esperienza immersiva che unisce la musica alla bellezza della natura e del cielo stellato.

Quest’anno si celebra la 31ª edizione, che ha ospitato nel corso degli anni prestigiosi artisti, tra cui Gino Paoli e Irene Grandi. Le serate del festival, in programma dall’8 al 10 agosto, promettono momenti di intensa emozione sotto le stelle. L’apertura vedrà protagonista Sherrita Duran, che si esibirà con “Sings the Divas”, un tributo alle icone della musica soul e pop, come Tina Turner e Whitney Houston.

Il 9 agosto, Luca Barbarossa presenterà “Racconti Sonori”, un concerto che intreccia canzoni e racconti di vita personale, mentre il 10 agosto la chiusura sarà affidata a I Musici di Francesco Guccini, un ensemble che accompagna il cantautore modenese con arrangiamenti raffinati, creando un’atmosfera intima.

Il festival include anche un evento speciale, “Colazione in Musica”, la mattina della domenica, dove il tenore Stefano Zilio, il violoncellista Emmanuele Praticelli e il pianista Antonio Vicentini regaleranno un programma che esplora la tradizione musicale italiana del XIX e XX secolo.

“Notti Magiche a Campo” si conferma così come un punto di riferimento per gli appassionati di musica d’autore, in un contesto naturale di straordinaria bellezza, richiamando ogni anno un pubblico eterogeneo alla ricerca di un’esperienza unica.