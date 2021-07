Papa Francesco prosegue il suo decorso post-operatorio – dopo l’intervento di domenica scorsa – come previsisto e ha passato una notte tranquilla al policlinico Gemelli di Roma. Intanto nel piazzale dell’ospedale continuano i preparativi per l’Angelus di domani.

Il Centro televisivo Vaticano sta predisponendo i mezzi per assicurare la diretta, anche se non è ancora definitivamente stabilito se il Papa si affaccerà dalla finestra del decimo piano, che dà sulla piazzetta di ingresso dove è collocata la grande statua di Giovanni Paolo II, o in streaming dalla cappellina che si trova nello stesso appartamento del Papa all’interno del ‘Vaticano III’ come è chiamato il Gemelli, dai tempi di Papa Wojtyla. Accanto al Papa in queste ore ci sono sempre i due infermieri che lo assistono giorno e notte.