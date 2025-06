Notte Romantica 2025: Magia nei Borghi più Belli d’Italia

La Notte Romantica, in programma il 21 giugno 2025, trasforma i borghi più belli d’Italia in teatri a cielo aperto, dedicata all’amore in tutte le sue forme. Questa manifestazione offre esperienze immersive fra cultura, gastronomia e bellezza, interessando borghi da Nord a Sud.

In particolare, sono cinque le mete suggerite:

Petralia Soprana: Incorniciato nelle Madonie, il borgo celebra l’amore con una serata romantica che include un tour tra i vicoli e un concerto di violino e pianoforte presso Palazzo Pottino, accompagnato da cene e aperitivi nei bar del centro. Monte Grimano Terme: Qui, la Notte si trasforma in una festa dei sensi con cene nei locali, concerti dal vivo e spettacoli ispirati a "Orgoglio e Pregiudizio". A mezzanotte si tiene un bacio collettivo sotto le stelle. Cocconato: In questo borgo piemontese, l’amore è rappresentato attraverso l’arte, con menù romantici e installazioni artistiche all’aperto, accompagnate da musica dal vivo e poesia. Cervo: Tra cielo e mare, la Notte Romantica include sessioni di yoga, laboratori per bambini, e suoni delle campane tibetane. La serata promette cocktail inediti e dolci in una splendida terrazza. Conca dei Marini: Questo borgo della Costiera Amalfitana celebra l’amore con giri in barca, una mostra fotografica e concerti dal vivo, culminando in un bacio collettivo sotto fuochi d’artificio.

Oltre a questi, molti altri borghi partecipano all’evento, e il programma completo è disponibile sul sito ufficiale borghipiubelliditalia.it.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: siviaggia.it