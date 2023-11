Notte insieme per Mirko e Perla, lui confessa: “Tornerei insieme a te”

Superato l’imbarazzo iniziale, negli ultimi giorni Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello sono sempre insieme. E non è finita qui, perché i due dovranno anche passare una notte insieme, dormendo nello stesso letto. Ma andiamo per gradi e…



La notte insieme e le confessioni di Mirko.

Ieri pomeriggio Mirko e Perla hanno ripercorso la loro storia e parlando dei momenti più privati, lui ha confessato: “Con te è sempre stato amore, ogni volta. […] L’ho sempre detto a tutti, se penso alla parola donna penso a Perla. Questa è la verità, perché per me lo sei nel senso completo del termine“.

La sera i gieffini hanno giocato ad obbligo o verità e Mirko ha rivelato che l’unica con cui tornerebbe insieme tra le sue ex è proprio Perla: “Con quale delle mie ex ritornerei insieme? Con Perla! Se parlo di persona vi dico lei. […] Perché lei per me non è le altre, è diversa. Come ve lo devo spiegare?!”.

Ma non è finita qui perché alla Vatiero è “toccato” l’obbligo di dormire a letto insieme a Mirko. Lei ha tentato di rifiutarsi giocando la carta jolly (con una recitazione degna dell’indimenticato The Lady), ma è servito a poco. Stasera infatti i due dovranno dormire insieme, ma si sono portati avanti, visto che già ieri hanno passato la notte insieme (fino al termine della diretta su Mediaset Extra) sotto le coperte in giardino.

Nel dubbio Marco Maddaloni ha chiarito che qualsiasi cosa succederà, Perla e Mirko dovranno dormire insieme: “Se domani sera dovesse entrare gli dico Greta con tutto il bene ma Mirko e perla devono dormire insieme“.

Comunque non credo che domani ci sia il rischio dell’ingresso di Greta. L’arrivo della Rossetti bloccherebbe il riavvicinamento di Mirko e Perla. Adesso serve che lui si sbilanci e scatti il bacio, solo a quel punto avrà senso l’ingresso della Rossetti inviperita e pronta a scatenare l’inferno.