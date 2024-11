Notte di violenza e sfrenatezza

Nella puntata di “Lo Stato delle Cose” andata in onda il 25 novembre, Massimo Giletti ha menzionato un video che mostrerebbe un noto calciatore colpire una ragazza in modo violento. Pur senza rivelare il nome del giocatore, Giletti ha sottolineato che sono in corso accertamenti sulla questione. Fabrizio Corona, ex paparazzo, ha successivamente rivelato che il calciatore coinvolto sarebbe Theo Hernandez, calciatore del Milan e della nazionale francese. Corona ha anche fatto notare di aver trattato la questione su Telegram un mese prima, il 9 ottobre, anticipando il nome del calciatore.

In un post sui suoi canali social, Corona ha dichiarato: “Il nome che stavate aspettando è quello di Theo Hernandez”. Ha annunciato la sua intenzione di pubblicare il video su un nuovo canale YouTube chiamato “Falsissimo”, ma non ha fornito una data precisa per la pubblicazione. Ha descritto il contenuto del video come una “serata di violenza ed eccessi” e ha accusato il calciatore di una “furia ingiustificata” in un locale milanese noto.

Allo stesso tempo, Corona ha criticato le società sportive, accusandole di tentare di insabbiare casi di violenza, specialmente quando coinvolgono donne. Durante il programma, Giletti ha descritto una scena in cui la vittima sarebbe stata “colpita” dal calciatore, a un certo punto rovinando su un tavolino prima di rialzarsi e venire colpita nuovamente. Inoltre, l’aggressore sarebbe stato ripreso mentre distruggeva un muro.

Il proprietario del locale in cui si accederrebbero i fatti ha replicato alle affermazioni di Corona, definendole “infondati” e dichiarando che non esiste alcun video che confermi le ipotesi discutibili. Ha invitato i media a fare attenzione e verificare le informazioni prima di farle circolare. Finora, Theo Hernandez non ha rilasciato alcun commento sulla questione, lasciando la situazione avvolta nel mistero e nell’attesa di ulteriori sviluppi.