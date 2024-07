Notte di San Lorenzo speciale in Tenuta de l’Annunziata

Quella di San Lorenzo è la notte delle stelle e dei desideri. La notte in cui i sogni prendono forma nel firmamento. C’è un desiderio, però, che non ha bisogno di segni celesti per essere esaudito, ovvero quello di trascorrere questa serata magica immersi nella natura, celebrando l’estate con stile in un’atmosfera elegante e rilassata. Per il 10 agosto, infatti, Tenuta de l’Annunziata organizza un evento speciale da trascorrere, naso all’insù, tra cocktail raffinati e sapori genuini accompagnati da un piacevole sottofondo musicale.

L’appuntamento è per le 18 nella zona lounge allestita sull’ampia terrazza del natural relais dove, nella luce calda del tramonto, la serata si aprirà sorseggiando un drink e stuzzicando il palato con un goloso aperitivo gourmet, sulle note di un coinvolgente DJ set.

Mentre cala la notte, e il firmamento si trasforma in un palcoscenico naturale, ci si accomoda ai tavoli allestiti sempre sulla grande terrazza per vivere assieme una cena indimenticabile. Gli ospiti potranno gustare le nuove proposte nel menu del ristorante Quercus, scegliendole alla carta, oppure affidarsi alla creatività dello Chef Mauricio Texeira che per la serata studierà, con la supervisione del Gastronomy Director Domenico Ruberto, un menu a mano libera di quattro portate con relativo abbinamento vini.

Ad accompagnare la cena, la performance live di una cantante e di un’arpista che proporranno un emozionante repertorio Pop, Jazz, Classic e Soul con le sonorità avvolgenti dell’arpa.

La serata continuerà, dopo la cena, nella zona lounge a ritmo di musica con il DJ set, o a caccia di stelle cadenti nel blu profondo della notte in attesa di una sfiziosa sorpresa conviviale di mezzanotte.

Per chi desiderasse prolungare il soggiorno e godersi, il giorno dopo, una passeggiata nel bosco bioenergetico della Tenuta o una pausa di relax nella nuovissima piscina esterna a sfioro, sono disponibili le camere del Natural Relais.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.tenutadelannunziata.it/evento/san-lorenzo-notte-sotto-le-stelle

TENUTA DE L’ANNUNZIATA

Natural Relais nato dal recupero di un’antica proprietà a lungo abbandonata, Tenuta de l’Annunziata è un agriturismo a 5 Girasoli che sorge nel territorio di Uggiate con Ronago, a circa venti minuti dalle sponde del Lario e dalla città di Como. Da sempre meta di escursioni da parte degli abitanti della zona per via delle ampie aree boschive, la Tenuta è stata acquistata nel 2007 dalla famiglia Guffanti-Pezzoli che in pochi anni l’ha trasformata in un’oasi di pace votata all’accoglienza sostenibile e alla valorizzazione del patrimonio ambientale nel quale è immersa. La filosofia che permea l’intera proposta è espressione di una concezione olistica del benessere che trova il suo massimo compimento proprio nel rapporto uomo-natura. Quattro le anime di Tenuta de l’Annunziata: il Relais con ventuno camere, il Ristorante Quercus, a cui si aggiunge la proposta più casual del Tree Cocktail Bar Bistrot, la Fattoria del Benessere – con anche infinity pool esterna – e il Bosco Bioenergetico. Nel 2015 il bosco è stato studiato e mappato dall’eco-designer e bio-ricercatore Marco Nieri che ha individuato ben quaranta alberi la cui bioenergia crea condizioni tali da permettere a chi vi sosta per almeno quindici minuti di abbassare il livello generale di stress e aumentare il proprio benessere complessivo. Grazie a percorsi studiati ad hoc, nel bosco di Tenuta de l’Annunziata (unico in Europa per estensione) è quindi possibile praticare la Forest Therapy. La natura è protagonista anche della proposta gastronomica, improntata su ingredienti stagionali e materie prime provenienti dalle farm di proprietà o da aziende agricole selezionate della zona, interpretati ogni giorno con maestria e ricette naturali che valorizzano la ricca biodiversità del territorio: ogni piatto nasce dall’incontro tra la tradizione locale e i sapori e i colori che le stagioni e la natura sanno donare.