Notte di San Lorenzo: musica e stelle a Montecarlo

L’estate a San Giovanni continua a incantare con un programma variegato di eventi culturali e di intrattenimento. Tra le manifestazioni più attese, la Notte di San Lorenzo si svolgerà domenica 10 agosto al Convento di Montecarlo, nell’ambito della rassegna “Estate a Montecarlo”.

Questa serata unica promette di unire arte, gastronomia e bellezza naturale nel suggestivo contesto del convento, circondato dalle colline sangiovannesi. L’evento centrale sarà il concerto “Dall’Europa barocca al Sudamerica”, che avrà inizio alle 21 nel chiostro del convento. Questo appuntamento segna la conclusione della rassegna del Terre d’Arezzo Music Festival.

Le protagoniste della musica saranno le chitarriste Veronica Barsotti e Silvia Tosi, note come Duo Yvette, che accompagneranno il pubblico in un viaggio sonoro dalle raffinate melodie del Barocco europeo ai ritmi vibranti delle tradizioni sudamericane. La serata invita a una profonda immersione nell’ascolto, in un luogo ricco di storia e magia.

Dopo il concerto, ci sarà la possibilità di partecipare a una degustazione di prodotti locali, organizzata dalla Fondazione Be.St., con una selezione di vini offerta dalla delegazione AIS di Arezzo, al costo di 10 euro, previa prenotazione via email.

La serata continuerà con letture a tema a cura delle volontarie di Palomar – Casa della cultura, per culminare in un’affascinante osservazione guidata del cielo stellato, a cura del Gruppo Astrofili Valdarno, che presenterà anche il fenomeno delle stelle cadenti.