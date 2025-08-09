Notte di San Lorenzo: eventi da non perdere a Brescia

L’estate bresciana si prepara a vivere uno dei suoi momenti più affascinanti: la Notte di San Lorenzo, che si svolgerà questa domenica. Questo evento offre l’opportunità di esprimere desideri sotto un cielo punteggiato di stelle cadenti, con numerose iniziative organizzate nella regione.

Il Comune di Tremosine si trasformerà nel “Borgo dei desideri”, dove si potranno gustare aperitivi e cene. I partecipanti avranno anche la possibilità di scrivere i propri desideri e gettarli in un pozzo con vista sul lago. In aggiunta, vari eventi gastronomici si svolgeranno in diverse località, tra cui le sagre di Tignale, Verolanuova, Novagli di Montichiari e molte altre in città come Serle e Chiari, dove la musica e le specialità culinarie saranno protagoniste.

Per gli amanti della cultura, la Valle Camonica offre diverse attività, tra cui “Camunerie – Il Castello vive”, una rievocazione storica al Castello di Breno. A Pescarzo, si conclude la festa dell’artigianato “ImmaginArti”, mentre la città di Pisogne si prepara ad accogliere “Equilibrismi”, un evento che celebra l’artigianato e le arti circensi a partire dal 13 agosto.

Non mancherà la musica, con la Festa di Radio Onda d’Urto che porterà sul palco la Bandabardò e i Coma Cose nel fine settimana. Infine, la provincia offre anche esposizioni artistiche imperdibili, come “Be Different Catch Diversity” a Toscolano Maderno e “Mondo Futurista” a Desenzano.

Da segnalare che per tutto agosto i Musei Civici di Brescia saranno accessibili gratuitamente per i residenti e i nati in provincia, offrendo un’opportunità da non perdere per scoprire la ricchezza artistica del territorio.