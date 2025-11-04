14.9 C
Notte di Champions League: sfide imperdibili in Europa

Notte magica di Champions League con partite di grande spessore e momenti decisivi. Ecco il riassunto delle sfide di questa serata.

Il primo tempo si chiude senza reti, nonostante due importanti occasioni per Szoboszlai, che deve fare i conti con Courtois, un vero incubo per i Reds. Il ritorno di Trent Alexander-Arnold ad Anfield attira l’attenzione e i tifosi del Liverpool rispondono con fischi, segno che l’addio a zero non è stato perdonato.

Un momento drammatico si verifica per il PSG, che deve rinunciare ad Hakimi, lasciando il campo in lacrime dopo un brutto fallo di Luis Diaz. La sua caviglia è dolorante e, dopo la revisione del VAR, Mariani espelle Luis Diaz. Quella espulsione segna un record: è solo il secondo giocatore, dopo Griezmann, a essere espulso in Champions dopo aver segnato una doppietta. Inoltre, è il primo caso nella storia per quanto riguarda il primo tempo.

Il Bayern Monaco sblocca il punteggio al 6′ al Parco dei Principi con una bellissima azione. Chevalier, portiere del PSG, riesce a opporsi a Olise, ma nulla può contro Luis Diaz, che segna. La serata continua in modo negativo per il PSG con l’infortunio di Dembélé al 25’: un rischio che Luis Enrique ha preso, ma che si è rivelato fallimentare.

Dopo un avvio non brillante, l’Atletico avanza con un gol di Alvarez. La ripresa inizia bene per loro, con Kolo Muani che recupera palla e serve Odobert per il raddoppio. Nel frattempo, Xavi Simons crea gioco e Johnson porta in vantaggio gli Spurs.

