L’emergenza Covid aveva costretto gli organizzatori a trasformare il rinomato ‘concertone’ in un appuntamento itinerante. E ora proprio il virus porta il festival de La Notte della Taranta a perdere i primi pezzi della nuova formula in tour. Quella di Carpignano Salentino, originariamente in programma il 6 agosto, sarebbe dovuta essere la sesta tappa del concerto simbolo dell’estate salentina; invece è stata annullata su decisione dell’amministrazione comunale.

L’annuncio è arrivato direttamente attraverso i social, senza nascondere la reale motivazione dietro giri di parole: “In attesa che il quadro epidemiologico sia definitivamente chiarito e che si ritorni in una condizione di assoluta tranquillità come lo era fino a pochi giorni fa – si legge nel post – nel rispetto delle norme di prudenza e nell’interesse a garantire la più assoluta sicurezza dei nostri concittadini e degli ospiti, l’amministrazione comunale ha ritenuto di annullare la tappa del ‘Festival della Notte della Taranta’ che si sarebbe dovuto tenere in piazza, a Carpignano, il prossimo 6 agosto, e ha comunicato tale decisione alla Fondazione”. Alla base della scelta, quindi, i quattro contagi registrati nel borgo – che sarebbero legati a un cardiologo, residente nella provincia, trovato positivo al virus, di cui l’Asl sta cercando di ricostruire i contatti degli ultimi giorni – di cui era stata data notizia poche ore prima, rassicurando la cittadinanza: “La buona notizia è che la tempestività e precisione con cui ha operato l’Asl hanno consentito di circoscrivere immediatamente il contagio – spiegano – attraverso l’individuazione di tutte le persone che avevano avuto contatti stretti con i positivi, che sono state subito poste in quarantena e quasi tutte sottoposte a tampone, con esito negativo”.

Una “difficile scelta”, come la definiscono dall’amministrazione comunale, ma necessaria per garantire la sicurezza di residenti e turisti ora che i contagi in Salento tornano a crescere (nuovi positivi nella provincia leccese sono stati registrati quotidianamente nei bollettini dal 23 luglio scorso). E ora per tornare ad ascoltare la musica in piazza a Carpignano, bisognerà solo attendere: “Certi della vostra comprensione e speranzosi che la Fondazione ‘Notte della Tarantà e tutti gli artisti che si sarebbero dovuti esibire comprendano la nostra difficile scelta, rinviamo l’appuntamento al prossimo anno”.