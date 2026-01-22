Notte della Taranta con Ermal Meta

La Notte della Taranta, una grande kermesse estiva a livello internazionale, sta preparando la sua 29esima edizione. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione “Notte della Taranta”, presieduta da Massimo Bray, ha scelto il cantautore Ermal Meta come Maestro concertatore dell’iconico Concertone di fine agosto sul mega palco di Melpignano.

Ermal Meta presenterà il Concertone in lingua arbëreshe e canterà brani dal suo album “Buona fortuna”, come “Mediterraneo”. La decisione di affidare la manifestazione a Meta è in linea con il tema dell’edizione 2026: il Mediterraneo con le sue culture e storie, spazio di relazioni e mare che unisce. La Puglia, terra di pace, si fa anche terra d’accoglienza e la Fondazione vuole rileggere, rispettare e mettere in dialogo col presente la Notte della Taranta.

Ermal Meta è una delle voci più amate del panorama musicale italiano e ha vinto il Festival di Sanremo nel 2018 con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Dopo la nomina, Meta si è detto emozionato di far parte di una tradizione così profonda e di avvertirne la grande responsabilità. Il presidente Bray ha dichiarato che la scelta di Meta è legata al suo percorso umano e artistico e ai valori che ispira la sua musica, capace di tenere insieme memoria e presente, tradizione e contemporaneità.