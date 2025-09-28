Notte della Ricerca a Mantova: Innovazione e Tecnologia

La Notte della Ricerca di Unimore è un evento che trasforma Modena, Reggio Emilia e Mantova in laboratori aperti a tutti, con attività gratuite per persone di ogni età. Quest’anno ha visto la partecipazione di circa 5.000 visitatori e oltre 700 ricercatori.

Le proposte sono state molteplici e interessanti: dalle esperienze immersive sui paesaggi geomorfologici e i cambiamenti climatici, a screening cardiologici gratuiti per valutare il rischio cardiovascolare. È stato presentato anche il progetto EduCare, che promuove un nuovo approccio alla formazione e alla ricerca, dando voce a pazienti e caregiver. L’Associazione Alumni Unimore ha contribuito con uno spazio di confronto tra ex studenti e visitatori, mostrando come la formazione universitaria possa dar vita a progetti imprenditoriali.

Non è mancata l’apertura dell’Osservatorio Geofisico di Unimore nella Torre di Levante del Palazzo Ducale. Tra le novità, si è svolta l’apertura straordinaria dell’Orto Botanico di Unimore con visite guidate notturne.

A Reggio Emilia, il tema principale è stato l’innovazione digitale, con laboratori di robotica, intelligenza artificiale e digitalizzazione. I visitatori hanno potuto costruire un Digital Twin e interagire con robot intelligenti. A Mantova, invece, si è esplorata la robotica avanzata in ambienti virtuali, con dimostrazioni di robot collaborativi e veicoli autonomi. Sono stati analizzati anche materiali intelligenti e l’elettronica organica applicata all’IA. Inoltre, il pubblico ha potuto osservare la biodiversità acquatica al microscopio, scoprendo organismi che popolano le acque dolci e fungono da bioindicatori della salute degli ecosistemi.