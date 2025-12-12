La Notte dei musei ad Agrigento si svolge dal 12 al 14 dicembre con quattro appuntamenti curati da OpenSpace Theater in collaborazione con Moviti Fest. Il filo conduttore degli eventi è un percorso tra luoghi simbolo della città, che intreccia sacralità, tradizione, arte e spettacolo dal vivo, coinvolgendo il Mudia – Museo diocesano di Agrigento e il monastero di Santo Spirito.

Il primo appuntamento è venerdì 12 dicembre al Mudia, dove sarà esposta una selezione della collezione di presepi dell’artista Rosa Tirrito, opere uniche realizzate in ceramica maiolicata, cotto e stoffa provenienti dalla casa-museo Bordenca Tirrito. La visita sarà accompagnata dalla performance dal vivo di Fabio Gueli, che eseguirà brani internazionali e italiani. Le visite guidate si svolgeranno su prenotazione in due turni, dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22.

Sabato 13 dicembre, sempre al Mudia, si potranno ammirare i presepi di Rosa Tirrito con una performance soul gospel di Miriam Versaci. Anche in questo caso sono previsti due turni di visita, dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22, con accesso su prenotazione. Sempre sabato 13 dicembre, il monastero di Santo Spirito ospiterà la presentazione di una selezione della collezione di acquasantiere con la Sacra Famiglia di Rosa Tirrito, realizzate in ceramica maiolicata e custodite presso la casa-museo Bordenca Tirrito. Le visite si svolgeranno in due turni, dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22, con ingresso libero.

La rassegna si chiude domenica 14 dicembre al monastero di Santo Spirito con il concerto di Natale “Il bel canto” di Ina Infurna con Adriano Miceli, Giorgia Licata, Alessia Peritore, Alida Pedalino, Maria Ausilia Marchese Ragona ed Enza Zambito. In programma, a partire dalle 20:30, un viaggio musicale tra i brani della tradizione popolare siciliana in una cornice di forte suggestione e spiritualità. L’accesso è su prenotazione.