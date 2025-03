NOTRE DAME DE PARIS: Tour 2026 in Italia – Info e Biglietti

L’opera “Notre Dame de Paris”, considerata tra le più amate al mondo, tornerà sui palchi italiani a partire da febbraio 2026. Dopo un tour per il ventesimo anniversario, si avvicina al traguardo del venticinquesimo nel 2027. Debuttò in Italia nel 2002, grazie alla produzione di David Zard e all’adattamento di Pasquale Panella, conquistando il pubblico con le musiche di Riccardo Cocciante e brani iconici come “Bella” e “Il tempo delle cattedrali”. La storia d’amore tra Esmeralda e Quasimodo continua a emozionare, arricchita da un racconto senza tempo e da una messa in scena spettacolare.

La nuova tournée, prodotta da Clemente Zard, partirà da Milano il 26 febbraio 2026 e toccherà molte città italiane, concludendosi a Roma il 29 dicembre 2026. “Notre Dame de Paris” rimane un’opera attuale e potente, capace di affrontare sfide umane attraverso metafore e simbolismi. La nuova produzione presenterà un cast rinnovato e una scenografia ancora più suggestiva, promettendo un’esperienza immersiva per il pubblico.

Il ritorno dello spettacolo coincide con la riapertura della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, prevista per dicembre 2024, conferendo ulteriore significato a questa rinascita teatrale. Riccardo Cocciante, attualmente in tour con il suo spettacolo “Io…Riccardo Cocciante”, ha espresso entusiasmo per il rientro di questa opera che continua a toccare il cuore degli spettatori.

Il tour, che si svolgerà in diverse località italiane, rappresenta un’opportunità imperdibile per rivivere un capolavoro che ha segnato la storia del musical.