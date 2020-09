La corona di Notorious B.I.G. è stata venduta all’asta per oltre 500mila euro: è record per un oggetto appartenuto a una leggenda del rap.

Le memorabilia delle rapstar cominciano ad assumere un valore importantissimo, quasi al livello di quelle delle rockstar. Ne è prova quanto accaduto alla mitica corona in plastica utilizzata per un servizio fotografico nel 1997 da Notorious B.I.G. Un oggetto dal valore commerciale bassissimo, aggiudicato nel corso di un’asta di Sotheby’s per ben mezzo milione di euro.

La corona di Notorious B.I.G. venduta per mezzo milione di euro

Incredibile ma vero, la corona di plastica resa leggendaria da Biggie è stata venduta per 594.750 dollari, circa 501mila euro. Una somma straordinaria, considerando che il fotografo Barron Claiborne l’acquistò per il famoso servizio fotografico del 1997 per Rap Pages al prezzo di 6 dollari.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/

L’oggetto era stato messo all’asta da Sotheby’s, celebre casa d’aste di New York. Come annunciato dai responsabili della casa, la maggior parte dei pezzi è stata fornita da figure importanti della scena hip hop e il ricavato sarà devoluto in parte in beneficenza.

I cimeli dei rapper venduti all’asta

Non solo Notorious B.I.G., nella stessa asta sono state vendute per 75.600 dollari ventidue lettere scritte da Tupac negli anni Ottanta per la ragazza di cui era innamorato. Di minor valore le giacche indossate dalle Salt-N-Pepa nel video di Push It, una batteria di Questlove, una giacca della Def Jam, la benda per l’occhio di Slick Rick piena di diamanti. In totale l’asta ha realizzato più di 2 milioni di dollari, ma nessun pezzo è riuscito ad avvicinarsi alla celeberrima corona di Biggie, entrata di diritto tra gli oggetti appartenuti a star della musica dal maggior valore in assoluto.

Di seguito il video di Juicy del compianto rapper newyorkese:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/hip-hop-rap-microfono-musica-264396/