Biggie: I Got a Story to Tell è il nuovo documentario in arrivo su Netflix e dedicato alla vita del grande Notorious B.I.G., leggenda dell’hip hop mondiale.

C’è musica su Netflix. Anche la piattaforma di streaming più famosa al mondo, seguendo le orme di Amazon Prime in un certo senso, ha deciso di dedicare spazio ai documentari dedicati al mondo della musica. Il prossimo in arrivo è focalizzato sul Big del rap mondiale: Notorious B.I.G. Il film è in arrivo il 1° marzo, e s’intitola Biggie: I Got a Story to Tell.

Notorious B.I.G.: il documentario su Netflix

Biopic prodotto dalla madre del leggendario Biggie, Violetta Wallace, e dall’amico Sean ‘Diddy’ Combs, racconta i suoi primi anni di vita e la repentina ascesa verso il successo, fino alla scomparsa avvenuta per omicidio a 24 anni il 9 marzo 1997.

All’interno della pellicola saranno presenti anche alcuni musicisti che hanno avuto modo d’incrociare la propria vita con quella di Biggie, tra cui Faith Evans e Lil Cease. Queste le parole nella presentazione del film presente nel trailer ufficiale pubblicato su YouTube: “Ogni leggenda ha una storia d’origine. Christopher Wallace, AKA The Notorious B.I.G., rimane una delle icone dell’hip hop, rinomato per il suo flow distintivo e per i testi autobiografici. Questo documentario celebra la sua vita attraverso rari filmati dietro le quinte e le testimonianze dei suoi più cari amici e dei familiari“. Di seguito il trailer:

Biggie nella Rock and Roll Hall of Fame

Nel 2020 Notorious B.I.G. ha ricevuto l’onore di entrare nella Rock and Roll Hall of Fame, l’arca della gloria della storia del rock, per il suo contributo fondamentale allo sviluppo dell’hip hop. Nella cerimonia d’inserimento, Diddy ne ha tessuto le lodi parlando così: “Nessuno si è avvicinato al modo in cui suonava Biggie, al modo in cui rappava, alla sua frequenza“.

