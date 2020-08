Asta hip hop lanciata da Sotheby’s: in vendita la corona di Notorious B.I.G. e 22 lettere autografate di Tupac Shakur.

Sotheby’s ha deciso di lanciare la prima asta dedicata al mondo dell’hip hop. Anche nella scena rap di leggende ormai ne esistono tantissime, e i loro cimeli iniziano ad avere un valore importante, ai livelli di quelli delle più grandi rockstar. La casa d’aste internazionale ha quindi scelto di vendere al miglior offerente due pezzi da collezione di straordinaria importanza: si tratta di un archivio di 22 lettere d’amore autografate da Tupac Shakur e scritte durante la sua adolescenza; e soprattutto della celebre corona indossata e autografata da Notorious B.I.G. durante un servizio fotografido del 1997, tenuto a tre giorni dalla sua morte.

La corona di Notorious B.I.G. all’asta

Come riferito da Fortune, l’asta si terrà a New York il 15 settembre. Il pezzo forte dell’intero evento è proprio la corona di Notorious, uno dei cimeli più importanti e famosi dell’intera storia dell’hip hop. Nell’occasione verranno però presentati 120 oggetti legati al mondo del rap, alcuni di valore alto, altri meno prestigiosi, ma comunque eccezionali.

Spiega Cassandra Hatton di Sotheby’s: “L’impatto dell’hip hop è ovunque: scarpe da ginnastica, abbigliamento, gioielli, arte, musica. Volevo una vendita che riconoscesse davvero quanto sia enorme tale impatto“.

All’asta i cimeli dell’hip hop

Ovviamente, la base d’asta di 200mila dollari per la corona e di 60mila dollari per le lettere sono volontariamente al ribasso, per cercare di invogliare gli offerenti a far lievitare il prezzo di molto. D’altronde, Sotheby’s è una delle case d’aste più importanti al mondo, e si è dimostrata all’avanguardia già da tempo, smarcandosi dal mondo della cultura in sé per sé per appracciare anche quello del pop.

Di seguito il video ufficiale di Juicy di Biggie:

