Noto ex gieffino scelto da una famosa star americana: le rivelazioni

Corteggiatore, tronista, naufrago, modello, fotomodello e adesso anche cantante, non si può dire che Francesco Monte non si sia dato da fare in questi anni. Non tutti sanno che il noto ex gieffino tra le tante cose, ha anche lavorato con una delle più famose star americane. Nel 2020 Kinari (il nome d’arte di Monte), ha posato per una campagna pubblicitaria di Guess, accanto a Jennifer Lopez. In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesco ha fatto alcune rivelazioni su quell’esperienza.

“Una cosa che mi ha colpito molto di questa donna è stata la sua estrema normalità. Devo dire che ha dimostrato di avere tanta umiltà. Lo dimostra il fatto che si sia messa a parlare con me dopo avermi conosciuto da appena due ore. Parlava con me come se fossi il suo amico di tutti i giorni e questo non è scontato. Cosa mi ha detto? Mi dava dei consigli, ma diciamo che mi ha guidato lei in tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme in quei quattro giorni. Anche perché non ci sono solo gli scatti, a parte le foto abbiamo girato un bel video. Nella clip si raccontava la storia di una bella coppia affiatata, quindi ci sono stati momenti di simpatia, di passione e amore. Per me è stata una roba stratosferica. Se le ho detto che canto? In realtà lei mi sentiva canticchiare continuamente. Lei un giorno mi ha guardato e mi ha detto: “Ma tu di preciso cosa fai nella vita? Canti, reciti, la tv, il modello?”. Io le ho risposto: “Guarda, io canto”. E lei mi ha detto che dovrei cercare di muovere il mio talento anche fuori dall’Italia. Questo è stato il suo consiglio e infatti l’ho seguito”.

Dopo quello con Lee Ryan, arriverà un duetto con JLo?



Tre anni fa Francesco Monte sulle pagine di Di Più ha specificato che è stata Jennifer ad avere l’ultima parola sulla sua presenza sul set di Guess: “La Lopez ha voluto informarsi su di me, voleva sapere tutto. Infatti è stata lei a dare il benestare per avermi. – ha continuato il noto ex gieffino – Da quello che ho capito Jennifer è rimasta colpita dal fatto che avevo partecipato a un programma come Tale e Quale Show…che ho anche qualità di cantante. Sono rimasto onorato da tutta questa considerazione“.

Scusate ragazzi ma Francesco Monte vicino a Jennifer Lopez per la campagna mondiale di Guess? 😳 #GFVIP pic.twitter.com/lWv7VYc9sf — Antonio (@8antonio8989) January 19, 2020