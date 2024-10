Notizie su detrazioni fiscali, bonus e pensioni

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione del disegno di legge di Bilancio in Parlamento, che conta 144 articoli e affronta temi come il cuneo fiscale, le pensioni, il turismo, la crisi idrica, le imprese e le scuole. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha auspicato un’adozione della legge entro il 28 dicembre, preferibilmente prima di Natale, chiedendo di contenere il numero degli emendamenti presentati.

La proposta prevede l’aumento della pensione minima a 617,89 euro per il 2025, con una perequazione inflazionistica dell’2,2%. Per le detrazioni fiscali, si introduce una riforma del quoziente familiare per nuclei con redditi superiori ai 75.000 euro. È creato un bonus bebé di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato entro il 2025, destinato a famiglie con ISEE non superiore ai 40.000 euro. Inoltre, il bonus mamme lavoratrici è esteso alle madri autonome, con un esonero contributivo limitato ai redditi fino a 40.000 euro.

Si prevedono anche misure di sostegno per gli asili nido e un incremento della spesa per il pagamento delle rette. Il ddl Bilancio amplia il congedo parentale retribuito fino all’80% per tre mesi e introduce fringe benefit esenti da tassazione per affitti e utenze dei dipendenti.

Per il settore sanitario, il finanziamento aumenta di oltre 1,3 miliardi di euro nel 2025 e prevede misure specifiche per le regioni virtuose nel trattamento delle liste d’attesa, con somme destinate a migliorare l’efficacia dei servizi sanitari. È prevista una tassazione sulle criptovalute al 42% per le plusvalenze.

Per il pubblico impiego, sono previsti 10,85 miliardi per il rinnovo contrattuale triennale, con possibilità di trattenere in servizio anziani oltre i 70 anni per esigenze particolari. Viene introdotto un fondo di 1,5 miliardi per la ricostruzione post calamità e si prevede l’approvazione del Piano casa Italia entro sei mesi.

Infine, viene destinato un importo di 110 milioni per sostenere lo sviluppo del turismo nel 2025, favorendo la digitalizzazione e sostenibilità del settore.