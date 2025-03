Notizie indesiderate? È stato lui a contattarmi

Il conflitto tra Fedez e Fabrizio Corona continua a infuocarsi. Dopo che Fedez ha ottenuto un ammonimento nei confronti di Corona, quest’ultimo ha risposto alle accuse, sostenendo che le informazioni rivelate sul matrimonio del rapper siano frutto di un presunto accordo tra i due. In una diretta social, Corona ha affermato che Fedez lo ha contattato ripetutamente, chiedendo di pubblicare determinate notizie. L’ammonimento, richiesto da Fedez per “ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudulentemente di conversazioni private”, è scaturito da affermazioni che Corona ha fatto riguardo a una telefonata di Fedez nel giorno delle sue nozze con Chiara Ferragni, considerata dal rapper “una pesante menzogna” che danneggia la sua reputazione di marito e padre.

Nella diretta, Corona ha anche difeso le sue dichiarazioni, affermando che Fedez aveva visionato un episodio del suo programma prima della pubblicazione e che lo aveva esortato a non rivelare di avergli fornito informazioni. Il noto ex paparazzo ha continuato a sottolineare come, nonostante le critiche, il successo di Fedez deriverebbe anche da lui, e ha lamentato di essere l’unico a subirne le conseguenze. Corona ha dichiarato che le sue rivelazioni non sono state motivo di perseguitato, ma piuttosto una forma di interazione con il rapper. Ha invitato i suoi follower a seguire attentamente la vicenda, promettendo ulteriori dettagli e contenuti a pagamento per chi è interessato a scoprire di più su questa controversia mediatica.