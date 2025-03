Il 8 marzo, Euronews presenta le ultime notizie dall’Europa e dal mondo, coprendo attualità su economia, spettacolo, politica, cultura e viaggi. Gli abbonati possono accedere a contenuti in streaming per rimanere aggiornati su eventi significativi e sviluppi globali. Euronews, disponibile in 12 lingue, offre una panoramica completa delle notizie del giorno, permettendo agli utenti di informarsi facilmente su ciò che accade nel contesto internazionale.