Notizie da Juventus, Napoli, Atalanta e Torino

Fagioli della Juventus ha subito una botta durante un allenamento con la Nazionale e il dolore non si è ancora attenuato, rendendo la sua presenza a rischio nella prossima partita contro la Lazio. Questo complica i piani del tecnico Thiago Motta, che dovrà fare a meno anche di McKennie e Koopmeiners nella mediana.

Il Napoli, invece, affronta l’Empoli con alcune assenze significative. Oltre a Stanislav Lobotka, il tecnico potrebbe dover rinunciare a Mathias Olivera, uscito malconcio dalla partita della Nazionale contro l’Ecuador a causa di un fastidio alla coscia. In caso di forfait di Olivera, il Napoli potrebbe schierare Spinazzola come sostituto nella difesa.

La situazione è più favorevole per l’Atalanta, poiché Matteo Ruggeri potrebbe tornare in campo. La Dea giocherà domenica contro il Venezia e Ruggeri sembra aver superato l’infiammazione al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi nelle ultime settimane. Tuttavia, la sua presenza in campo dal primo minuto è ancora incerta, poiché il mister Gasperini potrebbe preferire non correre rischi.

Per il Torino, la situazione di Walukiewicz è critica. Il difensore è rientrato a Torino dalla Nazionale polacca a causa di un forte virus influenzale e si trova ancora in convalescenza. Con la febbre che lo preoccupa, è in dubbio per la trasferta contro il Cagliari. In caso di assenza, il tecnico potrebbe optare per Vojvoda per completare il terzetto difensivo insieme a Coco e Masina.

Queste problematiche legate agli infortuni e alle assenze potrebbero influenzare significativamente le prestazioni delle squadre coinvolte nelle prossime partite di campionato. Le decisioni dei tecnici saranno cruciali per ottimizzare le formazioni e gestire i giocatori a disposizione. Le squadre sono chiamate a trovare soluzioni alternative per affrontare le sfide in arrivo, mentre gli allenatori seguono attentamente le condizioni fisiche dei propri calciatori.