Notizie da Inter, Milan, Bologna e Venezia

Nicolò Barella dell’Inter dovrà essere sottoposto a esami strumentali dopo un infortunio che, sebbene non sembri preoccupante, potrebbe costringerlo a chiudere il suo 2024 in anticipo. La sua possibile rientro è previsto per il 3 gennaio 2025, quando l’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale della Supercoppa italiana a Riyadh.

Buone notizie per il Bologna, dove Juan Miranda è tornato a lavorare in gruppo, rendendosi disponibile per la partita di sabato contro il Torino. La sua presenza rappresenta un’importante risorsa per la squadra, aumentando le opzioni per l’allenatore in vista del prossimo impegno.

In casa Milan, la situazione è meno positiva. Musah, dopo un problema muscolare alla gamba, è stato costretto a fermarsi e salterà, oltre alla partita con il Genoa, anche gli incontri contro Verona e Roma. Pertanto, la sua stagione potrebbe concludersi anticipatamente e la speranza è di rivederlo in campo il 3 gennaio nella Supercoppa italiana contro la Juventus, seguita da un ritorno in campionato l’11 gennaio contro il Cagliari.

Il Venezia, invece, deve affrontare una situazione critica con il difensore austriaco Svoboda, il quale ha subito un infortunio durante l’ultima partita contro la Juventus. Gli esami hanno rivelato una rottura del legamento crociato destro, il che significa che la sua stagione è praticamente terminata. Questo infortunio rappresenta un duro colpo per la squadra, già impegnata a cercare di migliorare la propria posizione in campionato.

Rimanendo nel mondo del calcio, la situazione tra infortuni e recuperi continua a influenzare le strategie delle squadre, con allenatori e fantallenatori in attesa di novità sui giocatori infortunate. La stagione entra nel vivo e ogni singolo atleta, oltre alle sue condizioni fisiche, avrà un impatto significativo sulle prestazioni delle rispettive squadre. La Supercoppa italiana si avvicina e le aspettative crescono per i rientri e le scelte tattiche degli allenatori.