Il pelo del gatto può dire molto su quest’ultimo, per questo motivo bisogna osservarlo bene. Se noti questo cambiamento c’è un motivo.

Quando si condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, è possibile notare diversi cambiamenti fisici e comportamentali in quest’ultimo.

Come ben sappiamo ogni cambiamento nel felino presenta un significato, per questo motivo dobbiamo stare attenti. Ma nello specifico a cosa dobbiamo fare attenzione?

Uno dei tanti aspetti fisici del Micio da tenere d’occhio è il suo mantello. Vediamo insieme nel seguente articolo qual è il motivo del cambiamento del pelo del gatto.

Cambiamento del pelo del gatto: ecco i motivi

Sebbene il mantello dei nostri amici a quattro zampe non diventi bianco quando quest’ultimi invecchiano, non significa che nel corso della vita di Micio il suo pelo non possa cambiare.

Infatti il pelo del gatto può cambiare colore. Tuttavia questo cambiamento non è dovuto al fatto che il pelo sia meno lucido o poco curato ma vi sono molti altri motivi che spiegheremo qui di seguito.

Alimentazione

L’alimentazione è un fattore molto importante per mantenere al meglio il mantello di un felino. Infatti in caso di carenze nutrizionali possiamo notare un colore diverso del pelo del gatto.

Sta diventando adulto

La maggior parte dei felini presenta lo stesso colore di mantello sia quando è cucciolo sia quando diventa adulto. Tuttavia ci sono alcune razze di gatto che nascono con un pelo color bianco e successivamente, quando diventano adulti, mostrano i colori che li caratterizzano.

Come per esempio il gatto Siamese, il Ragdoll e il Blu di Russia. Questi ultimi nascono con delle macchie che poi successivamente scompaiono. Tuttavia con il corso degli anni anche gli agenti atmosferici possono causare un cambiamento nella pelliccia del felino.

Per esempio se un gatto nero trascorre la maggior parte delle sue giornate al sole, con gli anni potrebbe presentare il mantello di un colore rossastro, mentre un gatto con il pelo bianco potrebbe presentare un pelo ingiallito.

Allergie o febbre

Nel caso in cui il pelo del gatto cambi colore improvvisamente potrebbe indicare la presenza di un’infezione o di un’allergia.

Ciò perché i nostri amici a quattro zampe quando sono malati tendono a leccarsi spesso e i pigmenti marroni dei globuli rossi, che provengono dalla saliva del gatto, possono intrappolarsi nel mantello del Micio dando origine ad un colore diverso del pelo.

Anche la presenza di febbre nel gatto, la quale può causare un cambiamento di colore nel mantello del nostro amico a quattro zampe. Per questi motivi è molto importante fare molta attenzione ai cambiamenti del proprio felino.