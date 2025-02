Nothing pronta al lancio delle cuffie: ‘Nothing Head (1)’

L’azienda tecnologica Nothing, già nota per i suoi prodotti audio innovativi, sta per ampliare la propria offerta con il lancio di un nuovo casco, il cui nome provvisorio è Nothing Head (1). Secondo le ultime anticipazioni, il dispositivo potrebbe essere disponibile sul mercato in tempi brevi.

Recenti registrazioni presso l’ente di certificazione finlandese SGS Fimko hanno confermato l’approvazione di un auricolare wireless di Nothing, segnando un significativo progresso verso il lancio ufficiale. Si prevede che il nuovo dispositivo venga presentato insieme al Nothing Phone (3a), atteso per il 4 marzo.

Le informazioni riguardo il nuovo prodotto sono attualmente limitate. È nota la capacità di ricarica dell’auricolare, fissata a 5 W. Sebbene manchino dettagli specifici, si può ipotizzare che Nothing continuerà a sposare il proprio stile distintivo, caratterizzato da un design parzialmente trasparente, che consente di vedere alcuni componenti interni.