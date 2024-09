Nothing Ear (open), i (primi) innovativi auricolari OWS

La tecnologia incontra l’innovazione con il lancio degli Ear (open) di Nothing, i primi auricolari OWS (Open Wearable Stereo) del brand. Progettati per offrire una qualità audio superiore senza compromettere la percezione dell’ambiente circostante, questi auricolari rappresentano una nuova opportunità di ascolto.

Gli Ear (open) si distinguono per la tecnologia Open Sound, che consente di udire i suoni ambientali pur mantenendo un’ottima resa audio. Grazie al Sound Seal System e ai diffusori direzionali, viene minimizzata la dispersione sonora, garantendo un soundstage equilibrato e un buon livello di privacy. Questi auricolari sono i compagni ideali per chi vuole rimanere in contatto con l’ambiente, senza sacrificare la qualità di ascolto.

Il design degli Ear (open) è caratteristico del marchio Nothing, con un approccio trasparente e minimalista. Con un peso di soli 8,1 grammi e una custodia di ricarica di soli 19 mm di spessore, si collocano tra i più leggeri della loro categoria. La leggerezza e l’ergonomia li rendono perfetti per l’uso quotidiano e per l’attività fisica.

Questi auricolari offrono un audio di alta qualità, grazie a un diaframma personalizzato rivestito in titanio, che assicura una reattività superiore nelle alte frequenze e un’ottimizzazione dei bassi tramite l’algoritmo Bass Enhance.il design del driver a gradini porta l’altoparlante più vicino all’orecchio, migliorando l’esperienza d’ascolto senza compromettere il comfort. Inoltre, i supporti auricolari in silicone e un sistema di bilanciamento a tre punti garantiscono una vestibilità sicura durante l’uso prolungato.

Con un’autonomia di 8 ore a carica e fino a 30 ore con la custodia, gli Ear (open) permettono un ascolto continuato. Grazie alla Clear Voice Technology e alla doppia connessione, le chiamate sono chiare anche in situazioni rumorose, e il passaggio tra diversi dispositivi è fluido. Per i gamer, la modalità Low Lag minimizza il ritardo audio, migliorando notevolmente l’esperienza di gioco.

Inoltre, integrano avanzate funzionalità di intelligenza artificiale, inclusa l’accesso a ChatGPT tramite comandi vocali nell’app Nothing X, rendendo l’esperienza utente ancora più intuitiva.

Gli Ear (open) saranno disponibili per il preordine dal 24 settembre 2024 al prezzo di 149 euro, con vendite a partire dal 1° ottobre su nothing.tech e Amazon Italia.