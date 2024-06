Notebook MSI Katana 17 B13V in offerta ad un prezzo che più ‘affilato’ non si può!

Se la dotazione tecnologica del buono ed economico notebook gaming MSI Thin GF63 non vi basta, allora salite di livello e prendete in considerazione l’affilatissimo MSI Katana 17, che attualmente si trova in offerta ad un prezzo davvero invitante.

Nel momento in cui vi scriviamo, il notebook gaming MSI Katana 17 B13VGK-1022IT può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 1599 euro, con uno sconto del 16% sul prezzo di listino che corrisponde a 1899 euro. Parliamo, dunque, di un risparmio di ben 300 euro, che non sono affatto pochi.

Sotto al cofano di questo gran pezzo di tecnologia trovano posto un(la CPU Intel i7-13620H, per l’esattezza), una GPU NVIDIA(alimentata dall’ultra-efficiente architettura NVIDIA Ada Lovelace), 16GB di RAM GDDR5, un SSD PCIe4 da 1TB e un modulo Wi-Fi 6. A garantire l’efficienza del tutto ci pensa la nuova, dotata di tubo di calore collegato sia alla CPU che alla GPU per migliorare la capacità termica.

Le immagini generate dall’armamentario dell’MSI Katana 17 B13V vengono mostrate su un display IPS 17,3 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. Ad appagare la vista ci pensa anche una tastiera illuminata RGB a 4 zone con WASD e copri-tasti appositamente progettati. Il layout è quello italiano, così come la garanzia di 2 anni, anche per chi acquista con partita IVA.VAI SUBITO ALL’OFFERTABello, vero? Se ci state facendo un pensierino, vi consigliamo di prendere una decisione alla svelta, poiché il prezzo promozionale è valido fino al 30 giugno 2024, inoltre è soggetto ad esaurimento scorte.

