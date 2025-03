Notebook Gaming ACEMAGIC con AMD Ryzen 7 5825U (Battere i7-1355U) – 16,1″ Full HD, Tastiera Retroilluminata, RAM 16GB, SSD NVME 512GB, WiFi 6, HDMI – Grigio in Offerta

579,99€ - 549,99€

ACEMAGIC Potente PC Portatile

【Processore AMD Ryzen7 5825U】PC Portatile ACEMAGIC AX16PRO Dotato di processore Ryzen ad alte prestazioni-AMD Ryzen 7 5825U, processore mobile ad alte prestazioni basato sulla microarchitettura AMD “Zen 3”, progettato per laptop e ultrabook sottili e leggeri, con prestazioni ed energia eccellenti efficienza, 8 core, 16 thread, frequenza di accelerazione massima fino a 4,5 GHz. Consentendo al tuo laptop di fare più cose contemporaneamente, otterrai le prestazioni necessarie per giocare a giochi con FPS elevati e passare facilmente a carichi di lavoro multitasking pesanti come video, musica e editing di foto.

【Tastiera retroilluminata di dimensioni standard】Il PC Portatile è dotato di una tastiera retroilluminata, che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi dopo un uso prolungato. Il layout della tastiera di dimensioni standard rende i tasti distribuiti più liberamente e riduce i tocchi accidentali. Le tastiere retroilluminate sono particolarmente utili quando la luce ambientale è limitata, come su un aereo o un treno.

【16GB DDR4 512GB SSD】Il pc portatile è dotato di DDR4 da 16 GB, che ha più spazio ed è più veloce del 50% rispetto alle macchine dotate di DDR3. SSD M.2 da 512 GB integrato(espansione 2TB), spazio di archiviazione sufficiente per garantire un sistema fluido salvando più file personali. Supporta l’espansione della scheda TF da 128 GB. Laptop con sistema operativo preinstallato, pronto all’uso e pronto all’uso dopo la configurazione iniziale del sistema

【Esperienza Visiva HD】Computer portatile da 16,1 pollici con schermo Full HD con risoluzione 1920×1080, display ad alta definizione e brillante. Design con cornice ultrasottile di 7 mm, dimensioni di soli 368 mm (L) x 230 mm (W) x 18,7 mm (H), peso di soli 1,8kg, per portarlo sempre con sé.

【Sbarazzati dell’ansia della batteria】 Dall’alba al tramonto, la batteria da 6000 mAh/53 Wh a basso consumo energetico da 15 W può fornirti fino a 6-8 ore di durata della batteria, consentendoti di lavorare senza preoccupazioni.

【SERVIZIO CLIENTI SENZA PREOCCUPAZIONI】 Questo laptop sottile può essere facilmente inserito in uno zaino per essere portato ovunque tu voglia andare. Con una cerniera piatta che consente al laptop di ruotare di 180°. Il corpo in metallo è progettato per resistere alla pressione e agli urti. ACEMAGIC offre supporto tecnico 12 mesi per i clienti. Se avete domande sull’uso, non esitate a contattarci