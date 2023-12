Notaro su Varrese: “La produzione intervenga. Gravi campanelli d’allarme”

Migliaia di telespettatori nei giorni scorsi hanno dato vita all’hashtag ‘FuoriVarrese’, poi è arrivato l’articolo di Vanity Fair e adesso sul caso degli attacchi di Massimiliano a Beatrice Luzzi è intervenuta anche Gessica Notaro.

“Vorrei darvi la mia opinione sul discorso Varrese e Luzzi. Io conosco Massimiliano e l’ho sempre stimato come artista. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile. Questi suoi comportamenti sono diventati inaccettabili. – ha continuato Gessica Notaro – Se fino a qualche anno fa nessuno sapeva cosa fosse la manipolazione e il narcisismo patologico, ad oggi molti lo sanno. sono perfettamente capace di riconoscerlo. Così in questi anni abbiamo fatto prevenzione a riconoscere i segnali e i campanelli d’allarme.

Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice. Io mi domando come mai nessuno intervenga. Speravo facesse qualcosa la produzione. Quello che vediamo in diretta ci basta e non è accettabile. Tanto più in tempi come questi e sapete di cosa sto parlando. Inutile indignarsi per le cose gravi, se poi sottovalutiamo i campanelli d’allarme. Attenzione, non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente. Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi ragazzi“.