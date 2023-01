Notano una palla nera in mezzo alla strada: la realtà è sconvolgente

In viaggio notano una palla nera in strada ma quando si avvicinano non credono ai loro occhi: quel che vedono li sconvolge.

Quando un automobilista di passaggio – nei pressi di Cracovia – si è accorto di un’anomala presenza in strada ha deciso di arrestare momentaneamente la sua corsa per scoprire di cosa si trattasse. Alla vista del guidatore, di primo acchito, sarebbe apparso che le vetture provenienti dalla carreggiata opposta stessero tentando di evitare, per quanto possibile, un oggetto tondeggiante. L’uomo è infine sceso dalla sua auto e, avvicinandosi ad esso, si è finalmente accorto che si trattava di un’illusione ottica. Quel che vedeva non era semplicemente una sagoma inanimata bensì una “palla nera” vivente.

Quel che sembrava un pallone si è dimostrato invece un cane di piccole dimensioni, racchiuso su stesso per la paura. Il cucciolo pare fosse rimasto immobilizzato, nel mezzo della carreggiata, poiché impossibilitato a passare dalla parte opposta a causa dell’alta velocità dei veicoli, in transito sul tragitto, quanto di una grave problematica agli arti anteriori.

La segnalazione del recupero del cucciolo di cane dalla strada, fortunatamente rimasto indenne dalla sua immobile e estenuante attesa, è stata pubblicata dalla pagina Facebook di KTOZ (Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami) sei giorni fa.

Si tratta di un’organizzazione no-profit, con base in Polonia, che si impegna quotidianamente nel salvataggio di pelosetti abbandonati o ritrovati in condizioni di difficoltà dai suoi volontari. Il cucciolo dal manto nero e bianco è stato recuperato dai membri dell’associazione, grazie all’aiuto dell’automobilista, e portato in salvo in una struttura-rifugio della zona.

Dalle prime visite veterinarie si è scoperto che il piccolo soffre di scarsa mobilità. Le sue zampe posteriori, forse in seguito a un brutto incidente, non avrebbero più funzionato correttamente obbligandolo a trascinarsi in avanti soltanto con l’aiuto degli arti anteriori.

Stando, però, agli ultimissimi aggiornamenti condivisi sui social network da KTOZ pare che il cucciolo sia riuscito, in breve tempo dal suo salvataggio, a trovare una famiglia disposta a prendersi cura di lui e che i volontari stiano provvedendo, in questi giorni, ad ultimare le pratiche relative alla sua adozione.