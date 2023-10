NOTABRICK Altoparlanti Bluetooth,15W Cassa portatili Bluetooth, extra bassi attivi, Cassa da doccia impermeabile IPX6, Vivavoce Microfono-Con AUX, TF

Altoparlanti Bluetooth di NOTABRICK

Descrizione prodotto

cassa Bluetooth portatili impermeabili 15W IPX6

Un altoparlante Bluetooth portatile, elegante e ad alte prestazioni è dedicato a voi.

Suono forte da 15W HDIPX6 100% impermeabileUSB-C Porta di ricarica rapida100 Raggio d’azione senza fili a pochi metriBuilt-in Microfono per chiamate a mani libere

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 13,5 x 9,5 x 9,5 cm; 471 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 15 giugno 2023

Produttore ‏ : ‎ NOTABRICK

ASIN ‏ : ‎ B0C1YWY41Z

Numero modello articolo ‏ : ‎ OO-VV-126

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

【Pratica impermeabilità】: Resistente agli spruzzi, alla pioggia, alla polvere e alla sabbia; perfetto per la spiaggia, il bordo della piscina, l’auto, la barca e il golf cart. Gli altoparlanti con classificazione IPX67 sono resistenti a lievi spruzzi d’acqua e schizzi, ma non possono essere parzialmente o completamente immersi nell’acqua.

【Altoparlante portatile】: 4,5 pollici di altezza, 3,5 pollici di diametro; è dotato di slot per schede TF (supporta il formato WAV / FLAC / APE / MP3), porta di ingresso AUX da 3,5, Type-C (ricarica rapida) e un cordino per il tempo libero, l’intrattenimento, l’ufficio, l’interno, l’esterno, le escursioni, la spiaggia, ecc.

【Dual Pairs-360° Stereo】: Funzione Dual Pairs – consente di collegare due altoparlanti wireless Bluetooth in tandem. Godetevi una musica ad alto volume da 30W a 360° nell’home theatre, alle feste, in spiaggia, al parco o in qualsiasi altro luogo immaginabile.

【Bluetooth V5.0】: L’altoparlante Bluetooth è dotato del più recente chip Bluetooth 5.0 integrato per garantire un accoppiamento rapido e una connessione stabile. Il microfono incorporato garantisce chiamate in vivavoce di alta qualità e convenienza. L’altoparlante può riconnettersi automaticamente all’ultimo dispositivo utilizzato.

