Nostro sì condizionato, il voto sia un punto di partenza

Il 8 e 9 giugno 2025, i cittadini italiani voteraanno su cinque quesiti referendari relativi a modifiche alle leggi sulla cittadinanza e sul lavoro. Una delle proposte prevede di ridurre il periodo di residenza legale per richiedere la cittadinanza italiana da dieci a cinque anni, estendendo automaticamente il diritto ai figli minorenni. I requisiti di conoscenza della lingua, reddito adeguato e assenza di precedenti penali rimarrebbero invariati. Walter Mauriello, presidente di Meritocrazia Italia, sottolinea che la cittadinanza non può essere ridotta a un mero riconoscimento formale, ma deve comportare un reale sentirsi parte del Paese, comprendere la sua storia e tradizioni. Propone anche una semplificazione burocratica, sottolineando che procedure complesse ostacolano l’efficacia della riforma. Inoltre, suggerisce un percorso formativo sulla lingua e la cultura civica.

Gli altri quattro quesiti riguardano modifiche al Jobs Act, tra cui la reintegrazione nel posto di lavoro per licenziamenti ingiustificati, l’eliminazione del tetto all’indennità risarcitoria per lavoratori di piccole aziende, una revisione dei contratti a tempo determinato e il ripristino della responsabilità solidale in caso di infortuni. Queste modifiche mirano a garantire una maggiore protezione dei diritti dei lavoratori, in particolare quelli più vulnerabili, vestendo comunque attenzione alla necessità di flessibilità per le imprese. Meritocrazia Italia esprime cautela, invitando a riflessioni più ampie su riforme necessarie e sul supporto alle imprese, formazione e risposta ai cambiamenti tecnologici. Il successo delle proposte, secondo Mauriello, dipenderà da come verranno attuate le modifiche.