Il 2020 non è stato certamente un anno facile e come se non bastasse per il 2021 Paolo Fox ha parlato di “12 mesi complessi” e Nikki la sensitiva delle star ha previsto centinaia di sciagure. Ma non è finita qui, perché giusto per mandarci ancora di più nel panico i maggiori siti di informazione hanno pubblicato anche le profezie horror di Nostradamus. Cosa accadrà dal prossimo gennaio secondo il più famoso astrologo di sempre? Zombie, terremoti e pure una cometa che potrebbe colpire la Terra. Ci mancava giusto Voldemort che diventa Presidente del Consiglio in Italia e la censura per tutti i siti per adulti.

Tra i primi a riportare queste nefaste profezie sono stati Boris Mantova e Marco Galli di Radio 105.

“Le profezie di Nostradamus interpretate di recente prevedono vari eventi che renderebbero molto negativo l’anno che verrà. La prima riguarda gli zombie. La profezia narra di un’arma biologica creata da uno scienziato russo capace di trasformare gli esseri umani in zombie. L’altra profezia riguarda le guerre solari e narra ‘vedremo le acque salire e la Terra crollare su di esse’. Questo è quello che scrive Nostradamus e farebbe riferimento al cambiamento climatico. Tutto ciò creerà delle tempeste solari che a loro volta creeranno la collisione di una cometa con il pianeta Terra. Ci saranno anche molti terremoti, il peggiore sarà il 25 novembre del 2021. “Come se non bastasse, Nostradamus crede che nel 2021 la Terra sarà colpita da una carestia di proporzioni bibliche. “Dopo grandi difficoltà per l’umanità, se ne prepara una più grande”, ha scritto Nostradamus. “Pioggia, sangue, latte, carestia, acciaio e peste”. Lo scrittore ha inoltre previsto che un grande terremoto colpirà il Nuovo Mondo (“le terre occidentali”), e molti credono che possa trattarsi della California. “Mercurio in Sagittario, Saturno che si affievolisce”, ha avvertito”.

Secondo Nostradamus, nel 2021 ci sarà un’apocalisse di Zombie che porterà all’estinzione degli essere umani. Quest’arma biologica che trasformerà gli umani in Zombie sarà creata da uno scienziato russo. pic.twitter.com/4i21LxBtIX — NSQ | Curiosità (@nonsaiquesto) December 22, 2020

Secondo Nostradamus, una cometa passerà molto vicino alla Terra o addirittura la colpirà. Recentemente la NASA ha trovato un asteroide (2009 KF1) che potrebbe colpire la Terra il 6 maggio 2021. pic.twitter.com/dr0ydsMNf3 — NSQ | Curiosità (@nonsaiquesto) December 22, 2020

Secondo Nostradamus, verso la fine del 2021 ci sarà un terremoto che distruggerà completamente la California. pic.twitter.com/eYfXa3io7b — NSQ | Curiosità (@nonsaiquesto) December 22, 2020

Nostradamus ha previsto per il 2021 un’apocalisse zombie, ma con la penuria di cervelli li sconfiggeremo subito. — BeastNoahArk☀ (@BeastNoahArk) December 30, 2020

Secondo Nostradamus il 2020, tutto sommato, è stato un anno sereno rispetto a quello che verrà.#nostradamus #previsioni #2020 #2021 #catastrofi — Rev. Harry Krishna (@G_De_Leonardis) December 30, 2020

Le profezie di Nostradamus: il video.

