Nostradamus, la profezia sulla morte della Regina Elisabetta, Carlo e Harry sul trono

Robert Smith dei The Cure 10 anni fa ha quasi azzeccato la data esatta della morte della Regina Elisabetta, ma a quanto pare non è il solo. In queste ora tutti i magazine più importanti, da Vanity Fair e La Repubblica a Il Messaggero stanno riportando una strana profezia di Nostradamus: “La bizzarra profezia di Nostradamus sulla scomparsa della Regina Elisabetta e Harry sul trono“.

Nel 2006 Mario Reading, ha pubblicato un libro dal titolo ‘Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future‘. Il volume all’epoca fu un tremendo flop e riuscì a vendere poche decine di copie. Nelle ultime settimane però le vendite del libro sono schizzate in UK arrivando a più di 8.000 in meno di un mese. Il motivo è dovuto ad una particolare profezia sulla sovrana appena deceduta.

La profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta e Carlo.

Mario Gilbert Priester-Reading (morto nel 2017) nel 2006 ha interpretato alcune terzine del famoso astrologo francese dicendo che una di esse contiene la data della morte della Regina Elisabetta ‘il 2022’. In un’altra lo scrittore inglese ha individuato l’abdicazione di Re Carlo III in favore di un uomo che non si sarebbe mai aspettato di diventare Re.

“La fine della Regina Elisabetta II avverrà quando avrà 96 anni intorno al 2022, cinque anni prima della durata della vita di sua madre. Il Principe Carlo avrà 74 anni nel 2022, quando diventerà finalmente Re. Ma il risentimento contro di lui della popolazione britannica, dopo il suo divorzio da Diana, principessa del Galles, ancora durerà. Il suo regno non durerà, un uomo lo rimpiazzerà, uno che mai si sarebbe aspettato di divenire re. Significa che il Principe William, che si aspetta di succedere al padre, è uscito di scena? Che il principe Harry diventerà re al suo posto? Potrebbe diventare re Enrico IX, prima dei 40 anni”.

A fare il nome di Harry ovviamente è stato Mario Reading, la sua era un’ipotesi del 2006, ma sappiamo tutti che adesso William è padre di 3 figli e che Harry in linea di successione è soltanto quinto.

