Nostradamus e il 2026

Secondo alcune interpretazioni, le previsioni di Nostradamus per il 2026 includono un “grande sciame di api”, un “tuono” che colpisce un grande uomo durante il giorno, sette mesi di guerra e il sangue che sprizza nei santuari mentre l’Oriente sorge e l’Occidente cade in silenzio. Questi temi sono presentati come descrizioni di conflitti geopolitici imminenti, attacchi armati, crisi economiche e il crollo dell’ordine mondiale. Gli interpreti moderni collegano le previsioni all’anno 2026 attraverso due “ganci” speculativi: la numerologia arbitraria e un evento astronomico reale, ovvero un’eclissi solare totale che attraverserà l’Europa.

La ragione per cui le quartine di Nostradamus sembrano “adattarsi perfettamente” al nostro tempo è scientificamente spiegabile attraverso quattro fenomeni psicologici: il fatto che le persone accettano descrizioni vaghe e generiche come se fossero descrizioni specifiche, le “Barnum statements” che sono affermazioni così generali da poter applicarsi a chiunque, la postdizione che prende affermazioni vaghe del passato e le reinterpreta per farle combaciare con eventi già accaduti, e la pareidolia che è il fenomeno per cui il nostro cervello identifica pattern familiari in stimoli casuali.

La posizione accademica è univoca: nessuna previsione di Nostradamus è nota essere stata interpretata come predittiva prima che un evento accadesse, eccetto in termini così vaghi da applicarsi a infiniti altri eventi. La sua reputazione è “largamente costruita da supporters moderni che adattano le sue parole a eventi che hanno già avuto luogo”. Le sue previsioni specifiche e datate sono fallimenti documentati. Se il 2026 porterà caos geopolitico, crisi economica o instabilità climatica, non sarà perché Nostradamus l’ha predetto, ma perché le tendenze storiche sono tracciabili tramite dati e logica, e certi conflitti geopolitici e transizioni monetarie seguono cicli documentati. Gli economisti, i geopolitici e gli scienziati hanno cose più concrete da dire di quanto le quartine ambigue di Nostradamus possano mai fornire.

