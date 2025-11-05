Nostalgia e tecnologia: il ritorno dei gadget retro in Italia

Nel panorama tecnologico attuale, la nostalgia diventa un elemento chiave per il lancio di novità sul mercato, rivivendo oggettistica del passato. Sempre più spesso, assistiamo all’arrivo di dispositivi tecnologici che, pur mantenendo un’estetica retrò, integrano funzioni moderne, attirando non solo le nuove generazioni, ma in particolare la Generazione X, ovvero coloro che sono nati tra gli anni ’60 e ’80.

Recentemente, Casio ha introdotto un orologio da polso che celebra il modello CA53W indossato da Michael J. Fox nei panni di Marty McFly nel film Ritorno al Futuro. In occasione del 40° anniversario del film, la compagnia giapponese ha presentato il modello CA-500WEBF-1A, caratterizzato da un quadrante con la scritta OUTATIME, simile a quella della targa della DeLorean. Questo orologio presenta un display digitale e una tastiera numerica che ricordano i circuiti temporali della macchina, insieme a un’incisione che rappresenta il flusso del canale. Come il modello originale, mantiene le funzioni di calcolatrice, allarme e cronometro, ed è disponibile sul sito ufficiale a un prezzo di 119 euro. Tuttavia, quella di Casio non è l’unica proposta per chi è nostalgico della tecnologia passata.

Atari ha recentemente annunciato l’Intellivision Sprint, un remake della console lanciata nel 1979 da Mattel per competere con l’Atari 2600. Questa nuova versione si ispira al design originale, presenta un’inserzione in legno nella parte frontale e si connette ai televisori moderni tramite HDMI. Include due controller wireless, connettori USB e 45 giochi preinstallati, tra cui Astrosmash e Boulder Dash. La console sarà disponibile a dicembre e può già essere preordinata a 139,99 euro.

Infine, per gli amanti della fotografia analogica, Lomography ha presentato la Lomo MC-A, una fotocamera compatta che si ricarica tramite USB. Questa camera offre un’esperienza simile a quella di una classica fotocamera 35mm e sarà disponibile in pre-ordine a 499 euro. Le prime consegne, anche in Italia, sono attese entro il 24 dicembre.

