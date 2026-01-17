Nostalgia del 2016: perché i vip lo rivogliono

Sui social, il Capodanno ha significato un salto indietro di un decennio intero, con l’hashtag #2016 che è diventato il più virale delle ultime settimane. A un tempo di cui tutti, inspiegabilmente, iniziano a provare nostalgia, partecipano anche vip come Kylie Jenner, Eva Longoria, Bianca Balti e Aurora Ramazzotti.

Nel 2016 ci fu la Brexit, Donald Trump divenne per la prima volta Presidente degli Stati Uniti d’America e morì David Bowie. I social c’erano già, ma non erano ancora diventati uno strumento di business e si postava tutti in modo amatoriale, anche i più famosi. Era un web più spensierato e privo di aspettative, e gli utenti di tutto il mondo si divertono a condividere foto sfocate e iperfiltrate che mostrano cosa facessero e come apparissero un decennio fa.

La tendenza a condividere foto e ricordi del 2016 è attribuita a una nostalgia di un tempo in cui l’algoritmo non era ancora così pervasivo, le falsificazioni dell’IA un sogno fantascientifico e gli adv una mera casualità. Un tempo in cui il web si viveva in modo spensierato, senza bisogno di essere perfetti o performare. Sono soprattutto i millennial e la gen Z gli utilizzatori più attivi di #2016, coloro che nel 2016 erano irresponsabili adolescenti o avventurosi 25enni.

Oltre oceano, Kylie Jenner ha ricordato i propri esordi sul web, prima che Instagram si trasformasse per lei in una gallina dalle uova d’oro. Lo stesso hanno fatto Selena Gomez e la popstar Billie Eilish. Tra le vip nostrane, a ricordare il suo 2016 è stata Bianca Balti, che ha pubblicato su Instagram un carosello che ripercorre gli eventi cloud di quell’anno. Anche Aurora Ramazzotti ha condiviso una storia su Instagram, mostrando come appariva nel 2016, quando aveva appena compiuto vent’anni ed esordiva alla conduzione di X Factor Daily.

La moda è coinvolta in questa tendenza, con la Y2K che è ormai consolidata: si ripesca la vita bassa, gli occhiali da sole a specchio, i crop top e le tinte fluo. Su TikTok, #2016 conta quasi 2 milioni di video e ricerche cresciute del 425% nelle prime due settimane dell’anno.