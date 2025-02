Norovirus a Pescara: 60 intossicati dopo cena al sushi

Sessanta persone sono state intossicate a Pescara dopo aver pranzato e cenato in un ristorante a buffet. Dopo le segnalazioni di sintomi gravi, come dissenteria ematica, vomito e febbre alta, l’Asl ha confermato che si trattava di un’infezione da norovirus, un virus intestinale altamente contagioso. La maggior parte dei pazienti, tra cui alcuni minorenni, ha cercato assistenza medica durante il week-end del 21 e 22 febbraio. Inizialmente si sospettava un’intossicazione da salmonella, poiché tutti i clienti avevano consumato pesce crudo e cotto. Tuttavia, l’analisi della UOC Microbiologia e Virologia ha accertato la presenza di norovirus.

Per questo motivo, l’Asl ha avviato un’indagine del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) e ha sospeso l’attività del ristorante. È stato consigliato un rigoroso processo di pulizia e disinfezione delle superfici da parte delle persone che vivono con i pazienti infetti. Il norovirus può diffondersi da persona a persona, tramite contatto con superfici, cibi e liquidi contaminati, e il periodo d’incubazione è di massimo due giorni. I sintomi, che si manifestano rapidamente, includono malessere generale, crampi addominali, nausea, vomito a getto, dissenteria, febbre, dolori muscolari e cefalee.

Il servizio veterinario dell’azienda sanitaria eseguirà analisi approfondite sui campioni di pesce e di altri alimenti per identificare le cause dell’infezione. L’attenzione resta alta, dato che la trasmissione di questo virus può avvenire facilmente in ambienti affollati.