ROMA – Le ultime Faq sulle misure anti Covid? “Mi ricordano la storia dei cartografi di Borges…”. Comincia così il domanda-risposta con il costituzionalista dell’università Roma Tre Alfonso Celotto sulle ultime Faq, le Frequently Asked Questions, le domande più frequenti, disponibili sul sito di palazzo Chigi sulle ultime disposizioni anti Covid.

Celotto? Ha letto le nuove Faq? La sua impressione?

“Ci ho provato e mi è tornata in mente la famosa novella dei cartografi di Borges…”

E che dicevano?

“Borges, per l’amore del dettaglio, racconta la storia dell’imperatore di Spagna che voleva una carta geografica precisa del suo regno. Andò da lui il primo cartografo e gli portò una carta di 10 metri. Ma il re disse che non vedeva bene un certo golfo. Allora il cartografo tornò con una carta di 100 metri, ma il re era sempre insoddisfatto. Finalmente un altro cartografo gli portò una carta grande quanto l’intera Spagna, totalmente inutile ma precisissima”.

Ma se lei mi fa questo esempio poi ci accusano, tutti e due, di essere dei disfattisti…

“Io sto solo rilevando la difficoltà e l’impossibilità di ricomprendere in un decreto e nelle Faq tutti i casi possibili del mondo. Vuol dire che se si segue questa strada ci si perde nei dettagli, e se hai disciplinato la seconda casa, resterà fuori sempre la terza e la quarta”.

Già, proprio le seconde case, un incubo per chi ci deve andare. Ma l’ultima Faq le sembra chiara?

“Cerca una soluzione cerchiobottista a quello che è diventato un nodo di Gordio…”.

Eh no Celotto oggi è in vena di citazioni… Che c’entra Gordio adesso?

“Ma allora anche lei ha bisogno di Faq… Il nodo di Gordio è per antonomasia il problema insolubile. Perché in un momento in cui i provvedimenti sono piu restrittivi, e viene impedito di uscire anche dalle regioni gialle, diventa contraddittorio, e quindi insolubile, perché invece è possibile andare nella seconda casa fuori regione”.

Dall’ultima Faq si capisce che chi ha comprato una casa prima del 14 gennaio ci può andare in qualsiasi zona si trovi a vivere. E’ così?

“Purché la casa sia di proprietà e sia stata comprata prima di questa data, stoppando la mania dell’affitto breve. Anche io stavo pensando di affittare una casa a Todi per il fine settimana. Ma la Faq giustamente chiarisce che non lo posso fare”.

Ha sentito la voce maligna che parla di una manina che avrebbe interesse alla sua seconda casa?

“Gli inglesi in queste casi usano la frase when history move to mistery... E a questo punto non serve dire altro”.

Alfonso Celotto



Ma anche lei però ha raccolto questa voce?

“Alcuni dicono così…”.

E allora, per chiudere su questa faccenda, da qualunque zona, rossa, arancione o gialla, è consentito raggiungere una seconda casa a patto che sia la propria ma da tempo?

“È esattamente così, così chiarisce la Faq, ma è certo che in questo modo si favoriscono i malumori di chi non ha la seconda casa di proprietà e deve restare confinato nella sua regione o peggio nel suo comune”.

Ma scusi, dal punto di vista costituzionale, che differenza c’è tra una casa di proprietà e una in affitto?

“È difficile distinguere costituzionalmente la ragionevolezza della distinzione perché, posta così, la misura rischia di favorire i ricchi a discapito dei poveri”.

Quindi lei dice che se io ho varie case di case di proprietà in varie zone posso spostarmi, mentre tutti gli altri restano a casa?

“Certo, perché tutti gli altri possono spostarsi solo per comprovate ragione di lavoro, sanità o urgenza. Viene in mente la famosa scena di Fantozzi, nel traffico con la sua Bianchina, mentre i mega presidenti partono con i jet privati”.

Pensa che questa disposizione possa essere impugnata da un cittadino di fronte a un giudice?

“Ci possono essere gli spazi se la disposizione viene interpretata e applicata creando discriminazioni sulla base di “condizioni personali e sociali” notoriamente vietate dall’articolo 3 della Costituzione”.

È evidente però che questa norma danneggia chi affitta una casa oppure ha un albergo.

“Comprendo che dopo 10 mesi di vari lockdown abbiamo anche bisogno di contemperare le esigenze sociali e di svago con quelle sanitarie, ma forse quello raggiunto adesso sulle seconde case non è il punto di equilibrio più ragionevole”.

Lei che avrebbe fatto invece?

“Domanda difficile perché da un lato tutti sappiamo che la situazione sanitaria è ancora molto grave, ma anche che dopo tanti mesi tutti abbiamo bisogno di un po’ di svago e di un po’ di libertà perché anche il malessere sociale e psicologico fa male, deprime, infastidisce”.

Senta, le Faq consentono, in zona rossa, passeggiate sotto casa ma corse in bicicletta anche fuori dal Comune. Non c’è un’evidente contraddizione?

“Da sportivo capisco bene che una passeggiata o una corsetta possano essere fatte anche girando intorno al palazzo mentre in bicicletta, dovendo fare almeno 30 o 50 km, è difficile restare in prossimità. Tuttavia anche questa differenziazione può comportare malumori tra la gente”.

Le visite ai detenuti. Anche per questo la stretta c’è. La Faq per le zone rosse recita che “non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute” le visite sono vietate. Ma il ricordo delle rivolte del febbraio 2020 è ancora fresco. Si può togliere a chi è recluso un minimo contatto umano per tanti mesi?

“Questo è un punto veramente molto delicato. È difficile capire quale possa essere il punto di giusto bilanciamento. Però certo, dopo tanti mesi, possiamo capire che la condizione di recluso privato delle visite diventa ancora più difficile, e questo rigore può stonare soprattutto se confrontato con le misure di maggiore apertura per altre situazioni”.

Ci sarebbe una via per risolvere il problema?

“Per evitare che le visite possano portare il virus in carcere basterebbe studiare protocolli sanitari di test e tamponi all’ingresso in modo da consentire almeno qualche visita”.

Ha notato l’anomalia dei bar aperti lungo le autostrade, mentre gli altri nelle città sono chiusi?

“Questa mi sembra un’eccezione giustificabile perché in città i bar aperti, soprattutto dopo le 18, possono essere un buon pretesto di assembramento, mentre bisogna salvaguardare anche le esigenze dei pochi che viaggiano in autostrada”.

Il sostanziale blocco dei concorsi lei come lo vede?

“Il problema è grave, sia per le aspettative di tutti i ragazzi, ma anche perché lo Stato ha bisogno di forze fresche che sappiano utilizzare gli strumenti digitali. Alcuni casi stanno diventando complicati come l’esame da avvocato 2020 che ancora non si è svolto e non si sa come farlo svolgere coinvolgendo migliaia di persone in contemporanea. È urgente inventare una modalità nuova e compatibile col virus””.

Nelle Faq è scritto che “se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non possono fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile”. È se uno non ha i soldi per comprarseli?

“Anche questo è un problema serio, e lo è anche per le scuole, visto che ci sono ragazzi che non vanno a scuola da mesi e che fanno lezione con pc e telefonini disponibili in famiglia, con ovvie difficoltà per quelle meno abbienti, proprio come per i lavori. Tra i tanti bonus previsti sarebbe il caso di favorire per legge l’acquisto di dotazioni informatiche per studenti e lavoratori”.

Ma leggendo le Faq non ha pensato che sono di complessa consultazione?

“Un altro dei problemi delle Faq è che essendo così dettagliate sono consultabili solo sulla base dell’indice per singole materie, e quindi se devo visitare un detenuto, non so in che sezione andare a cercare le disposizioni perché trovo la risposta nella sezione “spostamenti”. Sarebbe forse utile anche avere tutte le Faq in un unico documento consultabile con la ricerca di una sola parola. Ma questo ci conferma che Borges sulle Faq per il coronavirus avrebbe scritto volentieri una novella, se non addirittura un intero romanzo”.